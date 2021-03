FAI UN BREAK E TI PRENDI IL COVID – MIGLIAIA DI STUDENTI SI SONO RIVERSATI IN FLORIDA PER IL CLASSICO SPRING BREAK: LE SPIAGGE DI FORT LAUDERDALE SONO STATE PRESE D’ASSALTO DA RAGAZZETTI SENZA MASCHERINA CHE SE NE FOTTONO DELLE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO - L'AFFLUSSO DI PERSONE PREOCCUPA CHI LAVORA NEL SETTORE DEL TURISMO CHE DEVE ANCORA ESSERE VACCINATO E ORA SI TEME UNA NUOVA ONDATA DI CONTAGI…

spring break in florida 3

Gli studenti si sono riversati in Florida per il classico spring break in barba alla pandemia: a Fort Lauderdale le spiagge sono state prese d’assalto da festaioli senza mascherina e adesso si teme che un'altra ondata di casi di COVID-19 potrebbe essere all'orizzonte.

I festaioli si sono riversati nelle spiagge e nei bar del Sunshine State questa settimana per le vacanze di primavera con il governatore Ron DeSantis che ha accolto i visitatori per aiutare la ripresa economica dalla pandemia.

spring break in florida 4

L'afflusso di persone ha alimentato le preoccupazioni tra chi lavora nel settore del turismo che deve ancora ricevere il vaccini contro il COVID-19: nello Stato non c'è nemmeno l’obbligo di mascherina. Anche se i numeri di nuovi casi e di morti negli Usa stanno scendendo per i CDC non è il momento di abbassare la guardia.

spring break in florida 5 coronavirus negli usa spring break in florida 2