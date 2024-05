FAKE NEWS? "FAKE" YOU! - TIKTOK HA RIMOSSO OLTRE 3MILA PROFILI, APPARTENENTI A 15 OPERAZIONI DI "MANIPOLAZIONE OCCULTA" CHE DIFFONDEVANO BUFALE PER CERCARE DI INFLUENZARE IL DIBATTITO POLITICO IN VISTA DELLE ELEZIONI - LA PIATTAFORMA HA ANCHE ANNUNCIATO CHE, PER AIUTARE GLI UTENTI A DISTINGUERE FATTI REALI DAI FITTIZI, HA CREATO UN "CENTRO ELETTORALE" (VATTI A FIDARE...)

(ANSA) - In vista delle elezioni europee di giugno e degli altri appuntamenti elettorali a livello globale, TikTok ha intensificato i suoi sforzi di "pulizia" social. La piattaforma ha annunciato un nuovo rapporto di trasparenza in cui spiega di aver bloccato, in tutto il 2024, oltre 3 mila profili che diffondevano bufale legate alla politica, appartenenti a 15 operazioni di "manipolazione occulta". La maggior parte di queste reti cercava di influenzare il dibattito politico nel proprio pubblico di riferimento, anche in relazione alle elezioni.

Tra queste, una rete che si rivolgeva agli elettori indonesiani in vista delle elezioni presidenziali del Paese, tenutesi all'inizio di quest'anno, e un'altra al Regno Unito, con il fine di amplificare in maniera artificiosa alcune narrazioni sul dibattito politico interno. Nell'ottica di garantire che i contenuti visualizzati e gli account seguiti dagli utenti siano autentici, una delle principali attività della piattaforma è la continua ricerca e rimozione degli account che violano le regole sui comportamenti ingannevoli.

Per identificare le reti di influenza occulta, investe ingenti risorse in indagini altamente tecniche, che tengono conto di informazioni sia open-source sia proprietarie. TikTok ha introdotto nuove misure per i media affiliati ad uno Stato, etichettando i loro profili e contenuti per maggiore trasparenza. Gli account identificati non saranno suggeriti nel feed "Per Te" e nel corso delle prossime settimane non potranno pubblicare annunci fuori dal loro Paese d'origine.

Queste regole, valide in tutti i mercati con etichette per media affiliati a uno Stato, mirano a prevenire la disinformazione e a promuovere contenuti autentici sulla piattaforma. Per aiutare le persone a distinguere con facilità fatti reali dai fittizi, TikTok ha creato un "Centro Elettorale" in-app in lingua locale per ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, un luogo dove trovare informazioni affidabili e autorevoli.