UN FALLO FALLATO! - IN GERMANIA UNA DONNA E' STATA CONDANNATA A SEI MESI DI CARCERE PER AVERE BUCATO I PRESERVATIVI DEL PARTNER NEL TENTATIVO DI RESTARE INCINTA - LA 39ENNE E LA SUA VITTIMA SI VEDEVANO DALL'INIZIO DEL 2021 PER INCONTRI PRETTAMENTE SESSUALI, MA LEI AVEVA SVILUPPATO SENTIMENTI PIU' PROFONDI, ANCHE SE NON RICAMBIATI - A QUEL PUNTO, DELUSA DALLA RELAZIONE, AVEVA CONFESSATO ALL'UOMO DI ESSERE RIMASTA INCINTA E...