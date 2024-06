FERMI TUTTI: SE I SOLDI NON FANNO LA FELICITÀ, ESSERE FELICI FA FARE PIÙ SOLDI – TAMI MULLER, UNA “HAPPINESS TRAINER”, SOSTIENE CHE INSEGUIRE LA FELICITÀ CERCANDO DI AVERE UN LAVORO MIGLIORE O TENTANDO DI FARE PIÙ SOLDI NON È LA GIUSTA STRADA PER SVEGLIARSI OGNI MATTINA CON IL SORRISO STAMPATO IN FACCIA – IL SEGRETO PER LA FELICITÀ È NELLA CREAZIONE DI FORTI CONNESSIONI SOCIALI E…

I soldi non fanno la felicità. È quello che continuano a ripeterci per evitare di cadere in depressione. Eppure adesso c’è una nuova teoria: se il denaro non può comprare la felicità, le persone felici sembrano avere semplicemente più successo.

La happiness coach Tami Muller spiega che inseguire la felicità cercando di avere un lavoro migliore o tentando di fare più soldi non è la giusta strada per svegliarsi ogni mattina con il sorriso stampato in faccia.

In realtà la relazione sembrerebbe quasi opposta: «Le persone felici guadagnano più soldi, hanno relazioni migliori e hanno più successo nella vita, non viceversa - dice Muller - Puoi essere felice e, allo stesso tempo, puoi risparmiare denaro».

«A meno che non si usi il denaro per “comprare esperienze”, avere maggiore tempo a disposizione o donare agli altri, letteralmente non si può comprare la felicità» spiega lo scienziato ed esperto di felicità Arthur C. Brooks.

Scegliere di impegnarsi in pratiche come costruire forti connessioni sociali e trovare uno scopo è ciò che effettivamente porta alla felicità e alla realizzazione, non il raggiungimento di un obiettivo finanziario specifico. Non a caso, quando si tratta di avere relazioni migliori, le persone più felici danno priorità e rafforzano spesso i propri legami personali.

