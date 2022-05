FERRARI E MERCEDES, RIVALI ANCHE FUORI DALLE PISTE - UNA MERCEDES 300 SLR UHLENHAUT DEL 1955 È STATA VENDUTA PER 135 MILIONI DI EURO, BATTENDO IL RECORD PER L'AUTO PIÙ COSTOSA DI SEMPRE - CONSIDERATA LA PRIMA "HYPERCAR" DELLA STORIA, CON I SUOI 8 CILINDRI IN LINEA DA 302 CV È CAPACE DI RAGGIUNGERE I 290 KM/H - IL RECORD PRECEDENTE APPARTENEVA ALLA FERRARI 250 GTO, VENDUTA NEL 2018 PER…

Andrea Poletti per www.corriere.it

C’è un settore che non sembra risentire di alcuna crisi, quello delle sportive d’epoca. Se si tratta di esemplari praticamente unici e con un nome importante poi, i numeri in ballo possono veramente diventare sconvolgenti. Pare infatti che il Museo Mercedes abbia ceduto di fronte alla classica «offerta alla quale non si può dire di no» arrivata da un misterioso acquirente privato, il quale ha fatto pervenire un bonifico da 135 milioni di euro per far uscire dal numero 100 di Mercedesstraße a Stoccarda uno dei due soli esemplari di 300 SLR Uhlenhaut. Una filante coupé del 1955, a metà strada tra la SLR barchetta che dominava la Targa Florio e la Mille Miglia e l’elegante SL 300 «Gullwing» dalla quale ha mutuato le iconiche portiere ad ali di gabbiano.

La prima hypercar

In pratica la prima hypercar della storia, grazie alla strettissima parentela con le monoposto di Formula 1 che avevano segnato il ritorno della Casa della stella a tre punte nella massima serie. Quelle W196 che trionfavano nei campionati del 1954 e 1955 con alla guida il grande Juan Manuel Fangio. La decisione di darle il nome del direttore tecnico del reparto corse Rudolf Uhlenhaut pare che nacque da un appuntamento al quale l’ingegnere tedesco rischiava di arrivare in ritardo.

Da Stoccarda a Monaco ci sono circa 200 km e, a metà degli Anni ‘50, le strade non erano certamente perfette, fatto sta che, nel tempo record di appena un’ora, grazie alla sua fidata auto aziendale, Rudolf riuscì a presentarsi in Baviera perfettamente puntuale. L’auto aziendale ovviamente non era una 180 berlina ma la protagonista della nostra storia.

290 chilometri all'ora

Un’auto che col suo 8 cilindri in linea da 302 CV e capace di raggiungere i 290 Km/h, era indubbiamente ai vertici della sua categoria. Dopo aver passato buona parte della sua vita nascosta in un garage insieme ad altri pezzi pregiati, poi esposta sulla pedana del Museo Mercedes ed esibita in occasioni speciali, come il Festival of Speed di Goodwood, è arrivato il momento per separarsi dalla sua gemella.

Record assoluto

FERRARI 250 GTO

Un’uscita di scena con il botto perché, se confermato (ma dal Museo Mercedes non sono arrivate smentite), si tratterebbe del record assoluto tra tutte le auto cedute alle aste o in trattative private. Più del triplo di quello raggiunto da una vera icona a quattro ruote, la Ferrari 250 GTO, durante l’asta di RM Sotheby’s del 2018 a Pebble Beach in occasione dell’annuale Concours d’Elegance di Monterey. Un altro capitolo dell’eterna sfida Ferrari – Mercedes.

