19 ago 2022 19:00

UN FIASCO PER IL FISCO - I GIOVANI GIAPPONESI NON BEVONO COME I LORO GENITORI E L'AGENZIA DELLE ENTRATE NIPPONICA HA PERSO IL 3,3% DEL GETTITO TOTALE. PER QUESTO, IL FISCO DI TOKYO HA CHIESTO PROPRIO A LORO DI TROVARE UNA SOLUZIONE. COME? INVENTANDOSI INIZIATIVE PROMOZIONALI PER SPINGERE AL BANCONE I GIOVANI CHE ALZANO TROPPO POCO IL GOMITO (CON TANTI SALUTI ALLA LORO SALUTE...)