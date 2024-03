FIGLIA MIA, MA DOVE VAI CONCIATA COSÌ! – IL PADRE DI BIANCA CENSORI ATTACCA IL DI LEI MARITO KANYE WEST: “NON È AMORE” – IL “DAILY MAIL” RIVELA CHE IL SIGNOR CENSORI “VUOLE INCONTRARLO E CHIEDERE AL CANTANTE COSA DIAVOLO PENSA QUANDO FA SFILARE BIANCA, NUDA, IN GIRO COME UN TROFEO. COSA FAREBBE SE LE SUE FIGLIE FOSSERO VISTE IN PUBBLICO SEMINUDE...?"

Estratto da www.leggo.it

leo censori

Un mini dress e degli "abbracci, decisamente spinti, che hanno fatto molto discutere. Il padre di Bianca Censori, Leo, chiede un confronto a Kanye West: «Questo non è amore», ha detto Censori, come scrive PageSix. L'uomo sostiene – si legge sul tabloid – che West stia trasformando sua figlia in "merce". Bianca Censori, che ha una famiglia e un compagno con un passato decisamente difficili, dopo aver presenziato alla Milano Fashion Week, a Parigi, per alcune sfilate, si è presentata sul red carpet con un outfit audace.

Censori, 69 anni, come rivela il Daily Mail, avrebbe espresso interesse a parlare con il rapper. «Il padre di Bianca, Leo, vuole incontrare Kanye e chiedergli a cosa diavolo sta pensando quando fa sfilare Bianca in giro come un trofeo nudo e trash. Vuole chiedere a Kanye cosa farebbe se le sue figlie North, o Chicago, fossero viste in pubblico seminude incoraggiate dai loro mariti. Non c'è alcuna possibilità che Kanye permetta una cosa del genere per le sue figlie, quindi non ha senso incoraggiare sua moglie a farlo», rivela una fonte.

kanye west e bianca censori a cena da cracco a milano 1

«Nessun uomo dovrebbe mai incoraggiare la donna che ama a uscire in pubblico e presentarsi in questo modo. Questo non è amore. Questo è controllo», ha aggiunto l’insider.

Leo Censori, secondo il Daily Mail, viene da una famiglia di criminali di Melbourne. Originariamente provenienti dall'Italia, dal centro-Italia, i Censori si sono insediati in Australia, costruendosi la reputazione di famiglia impegnata in attività criminali. Tra i membri più noti c'è lo zio di Bianca, che è stato uno dei criminali più noti della città e le sue "imprese" lo hanno reso una figura leggendaria in Australia.

kanye west bianca censori al superbowl

Anche il padre della moglie di West ha avuto guai con la giustizia, con precedenti per possesso di eroina e armi da fuoco. Viene descritto come una "figura criminale pesante" da un parente, Censori sarebbe stato addirittura preso di mira per agguato negli anni '90, accettando la protezione della polizia. […]

