15 giu 2022 10:18

FINE COVID? MAI - GLI SCIENZIATI DELL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA HANNO SCOPERTO CHE OMICRON (E LE SUE SOTTOVARIANTI) NON LASCIA ALCUN TIPO DI IMMUNITA' NEL NOSTRO CORPO - IL PROFESSOR DANNY ALTMAN, AUTORE DELLA RICERCA: "NON SOLO PUO' SFONDARE LE DIFESE DEL VACCINO, MA SEMBRA LASCIARE POCHISSIMI DEI SEGNI DISTINTIVI CHE CI ASPETTEREMMO NEL SISTEMA IMMUNITARIO, CHE COSI' NON E' IN GRADO DI RICORDARLO"