ALLA FINE L’EUROVISION LO VEDRANNO I SOLITI PRIVILEGIATI – IL PARADOSSO DEI BIGLIETTI PER L’EVENTO DI TORINO: SE I FAN NON RIESCONO PIÙ A TROVARE UN SOLO TAGLIANDO E CHI È RIUSCITO AD ACCAPARRARSELO HA SPESO CIFRE FOLLI, CI SONO 1.400 BIGLIETTI GRATUITI DESTINATI A POLITICI, MANAGER E AI LORO ACCOMPAGNATORI – 25MILA TAGLIANDI SONO STATI VENDUTI ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE, SI VA A CACCIA DI ALTRI DA METTERE IN VENDITA, MA TRA COMUNE E REGIONE …

Bernardo Basilici Menini per “la Stampa”

Centinaia e centinaia di biglietti riservati ai torinesi "speciali" proprio nel momento in cui i tagliandi per Eurovision sono esauriti e i turisti stranieri farebbero carte false per averli. Che il Song Contest, l'evento non sportivo più seguito al mondo, non sia cosa per tutti ormai è chiaro: una domanda di posti che supera di gran lunga l'offerta e i prezzi gonfiati del pernottamento riducono la platea di chi può vederlo dal vivo. Se non è per tutti, sicuramente è per pochi. In particolare per i torinesi "noti", i "vip".

Circa un migliaio di biglietti è già stato riservato a chi occupa ruoli di rilievo in città.

Si tratta di posti definiti ai tempi delle trattative, per cui tutti gli organizzatori hanno una quota già assegnata. Partiamo dal Comune. Ogni consigliere e consigliera comunale (40 in totale) avrà un tagliando per sé, più altri tre da poter usare a piacimento per chi eventuali accompagnatori: partner, parenti, amici. Stesso discorso per gli assessori e le assessore (11) e i presidente di Circoscrizione (che sono otto, ma potranno avere una sola persona che li accompagna). Vuol dire più di 200 biglietti.

Palazzo Civico, poi, ne ha altri. Parliamo di quelli più istituzionali, riservati ai rappresentanti dello Stato sul territorio, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai dirigenti delle società partecipate, agli esponenti delle Fondazioni, agli imprenditori e via dicendo. Si tratta, in questo caso, di liste di persone che corrispondono agli elenchi degli invitati nei protocolli per le grandi occasioni, ma che cubano all'incirca 300 unità. Si aggiungono poi altri 15 accrediti per ogni assessore, destinati nel caso di specie non a relazioni personali, ma a inviti istituzionali. In totale il Comune dovrebbe portarsi a casa almeno 600 tagliandi, quasi tutti ormai definiti, cento in più rispetto, ad esempio, numero di giornalisti accreditati da tutto il mondo.

Poi c'è la Regione, che avrà diritto all'incirca alla stessa quota. Piazza Castello, per ora, avrebbe negato la possibilità di estenderli troppo "ai soliti noti". L'idea è di darne molti meno agli eletti e ai loro congiunti, o a chi ha incarichi, destinandoli piuttosto a personalità della società civile e del mondo economico. Tra Comune e Regione, insomma, si sfonda facilmente il muro dei mille biglietti - in totale dovrebbero essere circa 1.400. Ancora incerto se avranno una sedia prenotata pure i parlamentari eletti nella nostra regione: inizialmente sembrava di si, ma l'opzione pare sfumata. Chi invece non avrà i tagliandi omaggio saranno gli europarlamentari.

Facendo due conti, chiunque abbia un ruolo a Torino sarà seduto nella platea più ambita d'Europa. Il tutto mentre i 25 mila biglietti per assistere allo show sono stati venduti alla velocità della luce e ora si ragiona su come trovarne altri da vendere su TicketOne.

Rimane un punto da chiarire: a quali degli eventi potranno partecipare queste centinaia di persone che il biglietto lo hanno già? Ancora non si sa. La lista di vip e invitati è stata trasmessa al team che gestisce la biglietteria e sarà quest' ultima a fare le assegnazioni.

È possibile - anzi, probabile - che buona parte di chi ha incarichi minori, o meno in vista, finisca ad assistere ad eventi secondari, come le prove della giuria. Si tratta comunque di una bella consolazione, visto che pure i biglietti "normali" per quegli show sono stati tutti esauriti in pochissimo tempo. Per buona pace di chi ha cercato fino all'ultimo di prendere il biglietto e si dovrà accontentare di vedere l'evento sui maxischermi del Valentino.

