FIORI D’ARANCIO PER ALESSANDRO BARICCO: SI È SPOSATO CON GLORIA CAMPANER – A UN ANNO DALLA DIAGNOSI DI LEUCEMIA, LO SCRITTORE È CONVOLATO A NOZZE A MONCALIERI - BARICCO E CAMPANER SI SONO CONOSCIUTI QUATTRO ANNI FA: LUI HA INIZIATO A CORTEGGIARLA SCRIVENDOLE DELLE LETTERE - AL POSTO DEL RISO, DOPO IL FATIDICO "SI", GLI INVITATI HANNO LANCIATO AGLI SPOSI...BOLLE DI SAPONE! - LE FOTO DELLA CERIMONIA BY "VANITY FAIR"

Estratto dell’articolo di Elena Filini per www.vanityfair.it

MATRIMONIO DI Alessandro Baricco e Gloria Campaner - FOTO DI Mauro Serra PER VANITY FAIR

Gloria Campaner è andata a nozze con Alessandro Baricco: il matrimonio in un sabato di sole a Moncalieri. Lei in total white pantalone e sneaker, lui cappotto grigio Armani, cappello nero a tesa larga, hanno detto sì dopo quattro anni d'amore. «Ci sentiamo uno da tanto tempo, ma questo gesto ha onorato la nostra promessa».

Gloria Campaner e Alessandro Baricco si sono sposati sabato 16 dicembre a Moncalieri, vicino a Torino. Un matrimonio officiato in Comune e celebrato in intimità, nel clima di gioiosa riservatezza che da sempre custodisce la vita della coppia. Sette invitati speciali li hanno festeggiati con un lancio di bolle di sapone «simbolo di leggerezza e di allegria – dice Gloria Campaner – capaci di sollevarsi in volo da terra, come noi due». […]

Campaner e Baricco si conoscono al Festival della Bellezza a Verona. Dopo un corteggiamento in stile antico, per lettera, decidono di stare insieme e lei dal veneto si trasferisce a Torino. Lei pianista, lui scrittore da sempre innamorato della musica, autore di trasmissioni e format di successo.

I viaggi, i reading, i concerti. Poi, lo scorso anno, la grande prova del male. Alessandro Baricco affronta la diagnosi di leucemia. E ad un certo punto ne parla in un lungo post.

