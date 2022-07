8 lug 2022 11:06

FLASH! - IL 27 GIUGNO ABBIAMO PUBBLICATO LA NOTIZIA DELL’ATTIVITÀ DI LOCAZIONE TURISTICA NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI MASSIMO CACCIARI A VENEZIA. L’INFORMAZIONE NON È CORRETTA POICHÉ IL PROF. CACCIARI HA VENDUTO L’IMMOBILE IN QUESTIONE NEL 2012 E QUINDI IL B&B CHE LÌ SI TROVA NON È A LUI RICONDUCIBILE. ABBIAMO SBAGLIATO E CE NE SCUSIAMO CON IL PROF. CACCIARI…