COME FARE BUSINESS ANCHE CON IL COVID – BANGKOK TRASFORMA LA QUARANTENA IN VACANZA (BETTINI, ARRIVIAMO!) - IL PERIODO DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIO PER I VIAGGIATORI VIENE RIDOTTO DA 14 A 7 GIORNI E SI POTRA' TRASCORRERLO A BORDO DI YACHT O PICCOLE NAVI DA CROCIERA. LE PRENOTAZIONI SONO GIÀ APERTE. COME IN ISRAELE E A SINGAPORE, I TURISTI TENUTI A INDOSSARE UN BRACCIALETTO ELETTRONICO –TROPPE DOMANDE SCOMODE: IL PREMIER SPRUZZA DISINFETTANTE SUI GIORNALISTI