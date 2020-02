29 feb 2020 16:27

FLASH! – DOMANI A “DOMENICA LIVE” RITA RUSIC RACCONTERA' TUTTA LA VERITA SU CECCHI GORI: “VITTORIO NON SI TROVA NEL CARCERE DI REBIBBIA COME SCRIVONO I GIORNALI. È RICOVERATO AL POLICLINICO GEMELLI DI ROMA PER UN MALORE. SE DOVESSERO PORTARLO IN CARCERE LA SUA SALUTE VERRÀ COMPROMESSA PERCHÉ NON È AUTOSUFFICIENTE, PER LUI SARÀ LA MORTE”