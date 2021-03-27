[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, in Adriatico centrale— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021
FLASH! – LA TERRA TREMA! UNA SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO TRA 5.3 E 5.8 È STATA AVVERTITA POCHI MINUTI FA SULLA COSTA ADRIATICA E IN CENTRO ITALIA-
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, in Adriatico centrale— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021
“C’È IL SOSPETTO CHE QUALCHE AZIENDA SI SIA VENDUTA GLI STESSI VACCINI DUE O TRE VOLTE” – MENTRE MARIO DRAGHI IERI MANDAVA UN PO' DI FRECCIATINE AD ASTRAZENECA LA COMMISSIONE EUROPEA ANNUNCIAVA CHE “TUTTE LE DOSI DEL VACCINO RIMARRANNO IN EUROPA FINO A QUANDO LA SOCIETÀ NON ONORERÀ GLI IMPEGNI” – IL PREMIER: “NON SI USCIRÀ DALLO STALLO CON IL BLOCCO DELL’EXPORT” - IL MISTERO DI ANAGNI E L’OK ALLA PRODUZIONE NEL SITO OLANDESE DI HALIX
CRAUTI AMARISSIMI – IL BLOCCO DELLA RATIFICA DEL RECOVERY PLAN DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA È UNA BOMBA CHE RISCHIA DI FAR SALTARE IN ARIA L’INTERO PIANO “NEXT GENERATION EU” – GLI AIUTI NON POTRANNO ARRIVARE FINO AL PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO, CHE È FONDAMENTALE PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI EMETTERE TITOLI DI DEBITO. TRADOTTO: SE KARLSRUHE BOCCIA IL PIANO, DOBBIAMO DIRE ADDIO AI SOLDI DELL’EUROPA (E ALLE NOSTRE SPERANZE DI USCIRE DALLA CRISI)
E PURE IL FAIR PLAY FINANZIARIO CE LO SIAMO LEVATI DALLE PALLE - CONGELATO QUASI UN ANNO FA CAUSA VIRUS, OGGI PER L’UEFA L’OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NON È PIÙ SOSTENIBILE – SENTITE ANDREA TRAVERSO (UEFA): “QUESTO NON SIGNIFICA CHE LE REGOLE SARANNO MENO RIGOROSE. DOVREBBERO CONCENTRARSI MAGGIORMENTE SULLE SFIDE DEGLI STIPENDI ELEVATI E DEL MERCATO DEI TRASFERIMENTI…” (OCCHIO AI MEGA INGAGGI E ALLE PLUSVALENZE FITTIZIE)
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”