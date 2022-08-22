FLASH! – SUGGERIAMO A ENRICO LETTA UNA NUOVA SERIE DI MANIFESTI PER ARRICCHIRE LA SUA COLLEZIONE FATTA DI BANALITÀ COME “AFFITTI PIÙ BASSI”, “UN MESE DI STIPENDIO IN PIÙ”, “CHI STUDIA IN ITALIA È ITALIANO”: PERCHÉ NON SFRUTTA L’ONDA DEL CASO RUBERTI E FA UNA BELLA CAMPAGNA CON LE FRASI STRACULT DELL’AUDIO CHE HA INGUAIATO L’EX GABINETTO DI GUALTIERI? “ME TE COMPRO”, “STO PEZZO DE MERDA”, “INGINOCCHIATI O TI SPARO”. I SOCIAL, SIAMO SICURI, IMPAZZIREBBERO
IL VIDEO DELLA LITE NOTTURNA AL RISTORANTE DI ALBINO RUBERTI - IL FOGLIO
MEME SUI MANIFESTI DEL PD E IL CASO ALBINO RUBERTILA LITE DI ALBINO RUBERTI CON FRANCESCO DE ANGELIS la lite notturna di albino ruberti 3la lite notturna di albino ruberti 1SARA BATTISTI , COMPAGNA DI ALBINO RUBERTI ALBINO RUBERTI MEME