FLASH! – SUGGERIAMO A ENRICO LETTA UNA NUOVA SERIE DI MANIFESTI PER ARRICCHIRE LA SUA COLLEZIONE FATTA DI BANALITÀ COME “AFFITTI PIÙ BASSI”, “UN MESE DI STIPENDIO IN PIÙ”, “CHI STUDIA IN ITALIA È ITALIANO”: PERCHÉ NON SFRUTTA L’ONDA DEL CASO RUBERTI E FA UNA BELLA CAMPAGNA CON LE FRASI STRACULT DELL’AUDIO CHE HA INGUAIATO L’EX GABINETTO DI GUALTIERI? “ME TE COMPRO”, “STO PEZZO DE MERDA”, “INGINOCCHIATI O TI SPARO”. I SOCIAL, SIAMO SICURI, IMPAZZIREBBERO

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IL VIDEO DELLA LITE NOTTURNA AL RISTORANTE DI ALBINO RUBERTI - IL FOGLIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEME SUI MANIFESTI DEL PD E IL CASO ALBINO RUBERTI MEME SUI MANIFESTI DEL PD E IL CASO ALBINO RUBERTI LA LITE DI ALBINO RUBERTI CON FRANCESCO DE ANGELIS LA LITE DI ALBINO RUBERTI CON FRANCESCO DE ANGELIS la lite notturna di albino ruberti 3 la lite notturna di albino ruberti 3 la lite notturna di albino ruberti 1 la lite notturna di albino ruberti 1 SARA BATTISTI , COMPAGNA DI ALBINO RUBERTI SARA BATTISTI , COMPAGNA DI ALBINO RUBERTI ALBINO RUBERTI MEME ALBINO RUBERTI MEME

 

 

 

 

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NEL PD ROMANO TIRA UNA BRUTTA CORRENTE – “ROCKY” RUBERTI È CONVINTO CHE DIETRO AL VIDEO-TRAPPOLONE CI SIA QUALCHE SUO NEMICO DENTRO AL PARTITO DEMOCRATICO, IN VISTA DELLA PARTITA DELLE CANDIDATURE PER LE REGIONALI – MA CHI PUÒ ESSERE? LE CORRENTI DENTRO AL PD DELLA CAPITALE SONO SVARIATE: C’È AREADEM DI BRUNO ASTORRE (DI CUI FANNO PARTE LEODORI E “LADY FRANCESCHINI”, MICHELA DI BIASE), POI C’È IL “TEAM” DI CLAUDIO MANCINI E INFINE CI SONO GLI EX DALEMIANI…

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