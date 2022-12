19 dic 2022 19:40

FOLLOW THE MONEY – UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “FRANCESCO GIORGI, IN CARCERE PER IL QATARGATE, HA DETTO: ‘HO FATTO TUTTO PER SOLDI DI CUI NON AVEVO BISOGNO’. MI CHIEDO ALLORA: PERCHÉ? PIÙ SI È RICCHI E PIÙ SI È CORRUTTIBILI?” – RISPONDE FRANCESCO MERLO: “È PESSIMO IL RAPPORTO CHE L’ITALIA HA SEMPRE AVUTO CON ‘MAMMONA’. A CHI DICEVA CHE L’APPETITO VIEN MANGIANDO. TOTO’ RISPONDEVA CHE ‘IN REALTÀ VIENE A STAR DIGIUNI’”.