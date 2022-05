16 mag 2022 17:50

IN FONDO AL MAR, PER FESTEGGIAR - IN OLANDA HANNO PROGETTATO UN SOTTOMARINO A BATTERIA PER OSPITARE "GLI EVENTI PIU' PRESTIGIOSI DEL PIANETA" - OLTRE ALL'EQUIPAGGIO POSSONO TROVARE 120 PERSONE SE ADIBITO A SALONE, O 65 QUANDO CONFIGURATO COME RISTORANTE - POTRA' NAVIGARE SOTT'ACQUA PER 24 ORE E ARRIVARE A 200 METRI DI PROFONDITA'... - FOTO