FORZA AMERICANI, VENITE A SPENDERE IN ITALIA! - GLI STATI UNITI ALLENTANO LA STRETTA SUI VIAGGI NEL NOSTRO PAESE! IL DIPARTIMENTO DI STATO USA HA ABBASSATO L’ALLERTA A “LIVELLO 3-RECONSIDER TRAVEL”: SCONSIGLIANO ANCORA DI PARTIRE, MA È UN LIVELLO PIÙ BASSO DEL PRECEDENTE “DO NOT TRAVEL” (IL MASSIMO PREVISTO)

turisti americani

(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Gli Stati Uniti allentano la stretta sui viaggi in Italia. Il Dipartimento di Stato abbassa infatti l'allerta a 'livello 3-'Reconsider travel', che sconsiglia di partire, ma è comunque più lieve del precedente livello 4 'do not travel' che è il massimo. Lo stesso è stato deciso per Germania e Francia.

TURISTI AMERICANI TURISTI AMERICANI turismo in america 2