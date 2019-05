23 mag 2019 18:45

FRATELLI COLTELLI – SILVIO MUCCINO È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER AVER DIFFAMATO IL FRATELLO GABRIELE IN UN’INTERVISTA DURANTE LA QUALE AVEVA DESCRITTO IL REGISTA COME UNA “PERSONA VIOLENTA”: "CON UNO SCHIAFFO HA PERFORATO IL TIMPANO DELL'EX MOGLIE ELENA MAJONI" - EPISODIO CHE, IN UN PRIMO MOMENTO, AVEVA NEGATO DAVANTI AI PM: “SCELSI LA MIA FAMIGLIA ANZICHÉ LA VERITÀ, NON ME LO SONO MAI PERDONATO, AVEVO 24 ANNI E FECI CRAC…” (VIDEO)