13 giu 2022 14:00

FRATELLI COLTELLI - IL PRINCIPE ANDREA E' STATO COSTRETTO A RITIRARSI DA UNA CERIMONIA UFFICIALE DOPO CHE SIA CARLO CHE WILLIAM HANNO FATTO PRESSIONI SULLA REGINA: TEMEVANO CHE LA FOLLA FINISSE PER FISCHIARLO - IL "DUCA DI PORK" VORREBBE TORNARE AI SUOI DOVERI REALI E STA USANDO TUTTE LE ARMI IN SUO POSSESSO PER RIUSCIRE CONVINCERE LA MADRE - MA CARLO E' BEN DECISO A NON FARLO TORNARE...