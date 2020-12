28 dic 2020 11:54

UN FREDDO DEL CAZZO - SCORDATEVI LE MUTANDE ROSSE, A CAPODANNO VA DI MODA LO SCALDAPENE! - IN CROAZIA TORNA IN AUGE IL "NAKURNJAK", L’ANTENATO DELLA BIANCHERIA INTIMA MASCHILE - IL RIVESTIMENTO INGUINALE È STATO RILANCIATO DALLE MAGLIAIE DI UN VILLAGGIO SPERDUTO: “UNA VOLTA I PANTALONI ERANO LARGHI E QUANDO SI DOVEVA ANDARE A CAVALLO O CAMMINARE NELLE FORESTE PER FARE LEGNA IL FREDDO SI FACEVA SENTIRE...”