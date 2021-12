FUORI DI SENO - SUL VOLO DELTA AIRLINES DA SYRACUSE AD ATLANTA UNA HOSTESS HA SORPRESO UNA PASSEGGERA AD ALLATTARE UN GATTINO - TENENDOLO AVVOLTO IN UNA COPERTA, COME FOSSE UN BAMBINO, E CON LA MAGLIETTA ALZATA, TENTAVA DI ATTACCARLO AL CAPEZZOLO MENTRE IL MICIO SI DIMENAVA COME UN FORSENNATO - LA DONNA SI RIFIUTAVA DI RIMETTERLO NEL TRASPORTINO E LA HOSTESS E' STATA COSTRETTA A CHIEDERE AIUTO A TERRA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Messaggio assistente di volo su donna che allatta gatto

I passeggeri indisciplinati sugli aerei di linea stanno diventando un fenomeno comune. Ma quello che è successo sul volo Delta Airlines da Syracuse, New York, ad Atlanta, in Georgia, va oltre ogni immaginazione ed è diventato virale da quando uno dei membri dell’equipaggio ha condiviso sui social il messaggio inviato ai colleghi di terra ad Atlanta per chiedere assistenza.

Secondo l’Sos, inviato tramite l'Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), una passeggera stava cercando di allattare al seno un gattino. Lo racconta l’assistente di volo Ainsley Elizabeth su TikTok: «Questa donna aveva uno di quei gatti senza pelo avvolto in una coperta, in modo che sembrasse un bambino. La sua maglietta era alzata e stava cercando di far agganciare il gatto, e non voleva rimetterlo nel trasportino. E il gatto gridava per salvarsi la vita!».

Volo delta airlines

L’impiegato che ha inviato il messaggio mentre era in volo ha richiesto che il team Red Coat di Delta incontrasse il proprietario dell’animale. Secondo il sito web della compagnia aerea, Delta «sostiene pienamente il diritto delle donne di allattare al seno a bordo degli aerei Delta e di collegamento Delta e nelle strutture Delta». Ma è improbabile che l'atteggiamento pro-allattamento della compagnia aerea si estenda ai passeggeri umani che allattano animali.

Gatto glabro

La compagnia aerea consente a cani di piccola taglia, gatti e uccelli domestici di viaggiare in cabina a pagamento, ma devono essere tenuti in un trasportino che si adatta sotto il sedile.