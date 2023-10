GAZA E GAZATE – HAMAS PROVOCA ANCORA ISRAELE: “SIAMO PRONTI A UN ACCORDO IMMEDIATO PER LO SCAMBIO DEI PRIGIONIERI. TUTTI GLI OSTAGGI (229) IN CAMBIO DI TUTTI I DETENUTI PALESTINESI (PIÙ DI 7MILA) ”. IL GOVERNO DELLO STATO EBRAICO NON ABBOCCA: “TERRORISMO PSICOLOGICO PER DISSEMINARE TERRORE NELLE FAMIGLIE DEGLI OSTAGGI” - IL PRESIDENTE IRANIANO, EBRAHIM RAISI, MINACCIA: "ISRAELE HA SUPERATO LE LINEE ROSSE. POTREBBE COSTRINGERE TUTTI A INTERVENIRE..."

attacco israeliano su gaza 9

1. MO: LEADER HAMAS A GAZA, PRONTI AD ACCORDO IMMEDIATO, OSTAGGI IN CAMBIO DI DETENUTI

(Adnkronos) - Yahia Sinwar, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, ha annunciato che la sua organizzazione è "pronta ad un accordo immediato per lo scambio dei prigionieri, tutti gli ostaggi in cambio di tutti i detenuti". Lo riferisce la pubblicazione di Hamas Al-aqsa, secondo quanto riporta 'Ha'aretz'.

2. ISRAELE RESPINGE HAMAS SU OSTAGGI,'TERRORISMO PSICOLOGICO'

israeliani presi in ostaggio da hamas 5

(ANSA) - Le dichiarazioni di Hamas circa uno scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele "sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per disseminare pressione e terrore nelle famiglie degli ostaggi": lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari.

Commentando frasi attribuite al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, Hagari ha affermato: "Sinwar non è in condizione di divulgare comunicati". Il numero complessivo degli ostaggi è stato nel frattempo aggiornato a 230, uno in più rispetto a ieri.

donne ostaggio rilasciate da hamas

3. MO: RAISI, 'ISRAELE HA SUPERATO LINEE ROSSE, POTREBBE COSTRINGERE TUTTI A INTERVENIRE'

(Adnkronos) - Israele ha "superato le linee rosse" e "potrebbe costringere tutti a intervenire". E' quello che si legge in un post pubblicato sull'account del presidente iraniano Ebrahim Raisi sul social X mentre proseguono le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, controllata da Hamas, dopo il terribile attacco del 7 ottobre del gruppo in Israele.

"I crimini del regime sionista hanno superato le linee rosse, fatto che potrebbe costringere tutti a intervenire - si legge - Washington ci chiede di non fare nulla, ma continua ad assicurare ampio sostegno a Israele. Gli Stati Uniti hanno inviato messaggi all'asse della resistenza (le forze sostenute dall'Iran in Medio Oriente, Hamas e gli Hezbollah libanesi compresi) , ma hanno ricevuto una risposta chiara sul campo di battaglia".

4. MO: IDF, 311 MILITARI UCCISI, DISPONIBILITÀ HAMAS AD ACCORDO 'TERRORISMO PSICOLOGICO'

(Adnkronos) - Sono almeno 311 i soldati israeliani rimasti uccisi dal 7 ottobre scorso. A dichiararlo è stato il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari. Il portavoce ha poi commentato l'annuncio del leader di Hamas nella Striscia di Gaza, che si è detto disponibile ad un accordo immediato di scambio tra ostaggi e detenuti, definendolo "terrorismo psicologico".

attacco israeliano su gaza 1

5. ESERCITO ISRAELE, 'STIAMO ESTENDENDO LE OPERAZIONI A GAZA'

(ANSA) - "L'esercito sta estendendo gradualmente le proprie attività terrestri a Gaza e la composizione delle proprie forze": lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. In risposta ad una domanda se ciò significhi l'inizio di una grande manovra contro Hamas, Hagari ha precisato: "Abbiamo esteso la nostra attività operativa. Il nostro modo di combattere consiste nell'andare all'attacco: per terra, in aria e dal mare. Questo è un attacco a Hamas, e noi intendiamo estenderlo".

artiglieria israeliana contro gaza israeliani presi in ostaggio da hamas 5 israeliani presi in ostaggio da hamas 4 israeliani presi in ostaggio da hamas 1 israeliani presi in ostaggio da hamas 4 massacro di hamas in un kibbutz israeliano attacco israeliano su gaza 10 attacco israeliano sulla striscia di gaza I TUNNEL DI HAMAS SOTTO L OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA CITY ostaggi nelle mani di hamas attacco israeliano su gaza 8