Polonia conferma, caduto 'missile fabbricazione russa'

(ANSA) - VARSAVIA, 16 NOV - La Polonia ha confermato che "un missile di fabbricazione russa" è finito sul suo territorio, uccidendo due persone. Lo fa sapere il ministero degli Esteri di Varsavia. Il portavoce Lukasz Jasina ha detto in una nota che "un missile fatto in Russia è caduto, uccidendo due cittadini polacchi" e che l'ambasciatore russo a Varsavia è stato convocato per fornire "immediate e dettagliate spiegazioni" sull'accaduto.

Casa Bianca, Biden e Duda in contatto su prossimi passi

(ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - Joe Biden il presidente della Polonia Andrzej Duda resteranno in stretto contatto per "determinare gli appropriati prossimi passi mentre l'indagine procede". Lo afferma la Casa Bianca riferendo del colloquio telefonico fra i due leader.

Morawiecki chiede ai polacchi di mantenere la calma

(ANSA) - VARSAVIA, 16 NOV - Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha fatto appello alla popolazione polacca affinché mantenga la calma dopo la caduta di missili russi sul territorio della Polonia che ha causato la morte di due persone.

Polonia,non ci sono prove inequivocabili su identità missili

(ANSA-AFP) - VARSAVIA, 16 NOV - Il presidente polacco Andrzej Duda dice che non ci sono "prove inequivocabili" su chi ha sparato il missile che ha ucciso 2 persone in territorio polacco. "Al momento non abbiamo prove inequivocabili di chi abbia lanciato questo missile. È in corso un'indagine", ha detto il capo dello Stato ai giornalisti a Varsavia.

Polonia: Duda, 'situazione difficile, operiamo con la Nato'

(ANSA) - VARSAVIA, 16 NOV - "In questa difficile situazione operiamo con prudenza insieme con i nostri alleati della Nato": lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda in una breve dichiarazione rilasciata stanotte ai media polacchi. Duda ha rivelato che gli esperti americani assisteranno quelli polacchi nell' analizzare i particolari dell'esplosione avvenuta a Przewodow, che ha causato la morte di due cittadini polacchi di età tra i 50 e i 60 anni. Il presidente ha confermato di aver avuto colloqui con diversi capi di Stato compreso l' americano Joe Biden, il premier britannico Rishi Sunak e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri della Polonia

(ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con il suo omologo polacco Lukasz Jasina dopo l'incidente al confine con l'Ucraina.

Biden ha chiesto G7 emergenza e riunione leader della Nato

(ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto una riunione di emergenza del G7 e dei leader della Nato a margine del G20 dopo che un missile di fabbricazione russa è caduto in Polonia. Lo riportano i media americani. Ai colloqui - a quanto si apprende - partecipano il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.

Biden, improbabile che il missile sia partito dalla Russia

(ANSA) - BALI, 16 NOV - È "improbabile" che il missile che è caduto in Polonia sia partito dalla Russia. Lo ha detto il presidente Joe Biden dopo l'incontro di emergenza a Bali con gli alleati. "Questo è dovuto all'analisi della traiettoria ma non voglio dire che si sia già completata una vera indagine sull'accaduto".

'Missile caduto in Polonia potrebbe essere ucraino'

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Secondo alcune indicazioni, il razzo che ha colpito un villaggio nella Polonia orientale era un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7, secondo Dpa. Avrebbe anche precisato che si trattava di un missile del sistema S-300.

Mosca,c'è stato tentativo di provocare scontro Nato-Russia

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - Le notizie circolate ieri sera sulla presunta caduta in Polonia di missili russi sono state un tentativo di "provocare uno scontro militare diretto fra la Nato e la Russia, con conseguenze per l'intero pianeta". Lo afferma il vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmtry Polyansky, citato dalla Tass.

Mosca, dall'Ucraina una 'classica provocazione'

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - "Una classica provocazione" del "regime di Kiev che sogna di provocare uno scontro militare diretto fra la Nato e la Russia per salvare l'Ucraina dall'inevitabile sconfitta". Così, in un tweet, il vice rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha definito le accuse rivolte a Mosca dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per i missili caduti in Polonia.

Medvedev, l'Occidente si avvicina a una guerra mondiale

(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - Le accuse rivolte alla Russia per i missili caduti sulla Polonia provano che "combattendo una guerra ibrida contro la Russia, l'Occidente si avvicina a una guerra mondiale". Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Lo riporta la Tass.

Fonti, Polonia non ha invocato articolo 4 della Nato

(ANSA) - BALI, 16 NOV - La Polonia - a quanto si apprende - non ha per ora invocato l'articolo 4 della Nato. L'articolo 4 del trattato di Washington prevede che "le Parti si consulteranno ogniqualvolta, a giudizio di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle Parti siano minacciate". Non si sa al momento se intenderà farlo più avanti.

Scholz, aspettare inchiesta su Polonia, restare oggettivi

(ANSA) - BERLINO, 16 NOV - Sui missili esplosi in Polonia "va atteso il risultato dell'inchiesta". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando alla fine del vertice del G20 a Bali. Secondo il Bundeskanzler, è stato "giusto e importante che oggi ci sia stato un incontro veloce dei Paesi Nato qui". "È importante che abbiamo chiarito che tutto questo non sarebbe successo se la Russia non portasse avanti la guerra all'Ucraina e senza la forte offensiva contro le infrastrutture. Ma bisogna rimanere oggettivi", ha concluso il cancelliere.

