Alessandra D'Acunto per www.lastampa.it

gigi hadid 2

Parola d'ordine, paillettes. È stato il leitmotiv scintillante della sfilata primavera estate 2023 di Tom Ford, presentata in un vero e proprio show, il 14 settembre, a New York. Se in passerella c'erano top model del calibro delle sorelle Hadid e Joan Smalls, il parterre di celebrità invitate a conoscere da vicino l'ultima collezione dello stilista americano non era da meno, da Lila Moss, figlia di Kate, a Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, fino a Madonna con la figlia Lourdes, Katie Holmes, l'immancabile Anna Wintour e ancora altre star.

Tuttavia, complici i loro look disco sfaccettati, in piena atmosfera Studio 54- il club più in voga del jet set newyorkese tra gli anni Settanta e Ottanta- le vere protagoniste della serata sono state Gigi, 27anni, e Bella Hadid, 25.

bella gigi hadid

Tutto nei look delle Hadid era studiato alla perfezione. Si parte dalle vaporose pieghe curly, insolite sui capelli lisci delle sorelle e al contempo in linea con il trend dei ricci botticelliani impazzato quest'anno.

Come non notare, poi, i grandi dischi di paillettes alle orecchie di Gigi e Bella, in tono con i loro abiti, quindi verde e argento per la prima, bronzo per la seconda. Le creazioni da sera riconfermano, inoltre, alcune tendenze per la prossima estate, come i tagli cut out e lo spacco.

leonardo dicaprio gigi hadid 9

Il gossip su Gigi e Leo

Gigi Hadid è un personaggio molto chiacchierato in questi giorni, al di là delle fashion week. Fresca di lancio della sua prima linea di moda, la maggiore delle figlie di Yolanda Foster e Mohamed Hadid sarebbe la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio, dopo la fine del legame del divo con Camila Morrone. Riportano i tabloid che esistono, ma non sono ancora in circolazione, delle immagini della top model e l'attore, 47 anni, a confermare le insistenti voci di corridoio che parlano di una frequentazione tra i due. Nonostante Gigi sia un po' troppo "avanti con l'età" per il divo di Hollywood, le cui fidanzate non superano, di solito, i 25 anni o vengono mollate, come nel caso di Camila, proprio al compimento di questa età fatidica. L'ironia sulla predisposizione di Leo per le under 25 gira da tempo su web e social, e in effetti riesce difficile smentirla.

leonardo dicaprio gigi hadid 8

"Ci stanno andando piano" ha rivelato una fonte non meglio precisata al giornale PageSix. Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio starebbero quindi uscendo insieme, da soli e con amici, senza ancora che la cosa sia esclusiva. "DiCaprio non è qualcuno che esce ed entra dalle relazioni, non va subito a provarci in giro", continua la misteriosa fonte. In effetti, la fine della sua storia con la modella Camila Morrone, 25 anni, risale a fine agosto: un intervallo di tempo ben più breve della rottura tra Gigi e Zayn Malik, padre della piccola Khai, avvenuta ormai circa un anno fa.

