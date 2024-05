GIOVANNI TOTI VUOTA IL SACCO? – IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA STA RISPONDENDO AI PM DI GENOVA DA QUATTRO ORE: OLTRE 100 LE DOMANDE CHE I PUBBLICI MINISTERI GLI HANNO RIVOLTO, SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI E SUL PRESUNTO VOTO DI SCAMBIO – VISTA LA DURATA DELL’INTERROGATORIO, NON È ESCLUSO CHE POSSA ESSERE INTERROTTO E RIPRENDERE DOMANI…

TOTI, DAI PM 100 DOMANDE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(ANSA) - Sono più di cento le domande che i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, con l'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, stanno facendo al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione e falso.

Le domande riguardano i finanziamenti ricevuti non solo da Aldo Spinelli e Francesco Moncada, ma anche dal re delle discariche Pietro Colucci e da altri imprenditori. Le altre domande riguardano il presunto voto di scambio. Toti, assistito dall'avvocato Stefano Savi, sta rispondendo a tutte le domande. L'interrogatorio potrebbe durare a lungo. Non è escluso che possa anche essere interrotto questa sera e riprendere domani mattina.

CORRUZIONE: TOTI DA 4 ORE DAVANTI A PM GENOVA

(Adnkronos) - Da quattro ore il governatore ligure Giovanni Toti, ai domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio, sta rispondendo alle domande dei pm titolari dell’inchiesta che ha portato un terremoto nella politica locale.

L’interrogatorio avviene in una caserma della Guardia di finanza all’interno del porto, una scelta per cercare di evitare l’assalto dei giornalisti. Assistito dall’avvocato Stefano Savi, il presidente della Regione Liguria sta rispondendo in merito alle diverse accuse, dalla contestazione dei soldi finiti nelle casse del suo comitato, ai suoi rapporti con l’imprenditore Aldo Spinelli, dalle presunte pressioni per garantirgli dei vantaggi all’ipotesi di voto di scambio per garantirsi la vittoria. L’interrogatorio potrebbe durare ancora a lungo.

