GIUSTIZIA PER SAMAN ABBAS - IL PADRE DELLA 18ENNE PAKISTANA, UCCISA E FATTA A PEZZI A NOVELLARA NEL 2021, È IN VIAGGIO VERSO L’ITALIA, DOPO L’OK DEL GOVERNO DI ISLAMABAD ALLA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE – IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO: “LA CONSEGNA È UN RISULTATO IMPORTANTISSIMO, UN TRAGUARDO QUASI INSPERATO…”

(ANSA) – "Un passo in avanti affinché - dopo un atroce delitto - la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l'Italia". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

"Dopo mesi di richieste e attese - spiega Nordio - il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del ministero della Giustizia per l'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, imputato a Reggio Emilia per la barbara uccisione della figlia Saman, sparita da Novellara nella notte del 30 aprile 2021".

"La consegna all'Italia dell'uomo - prosegue il ministro - rappresenta un importantissimo risultato, frutto di una intensa e proficua collaborazione del ministero della Giustizia - attraverso in particolare il Dipartimento degli Affari di giustizia - con gli uffici giudiziari di Reggio Emilia, con il ministero dell'Interno e con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Un traguardo - sottolinea - quasi insperato, per una procedura estremamente complessa e delicata, dal valore fortemente anche simbolico e dal significato ancor maggiore in assenza di accordi bilaterali di estradizione tra Italia e Pakistan". "Voglio per questo ringraziare - conclude Nordio - le autorità pakistane, per aver compreso l'importanza per il nostro Paese di assicurare una piena risposta di giustizia per un delitto che ha sconvolto le nostre coscienze".

