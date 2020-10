7 ott 2020 16:19

LA GNOCCA NON CADE MAI LONTANO DALL'ALBERO – IL DEBUTTO IN PASSERELLA DI LILA GRACE MOSS CHE, COME LA MADRE KATE, HA FATTO IL SUO DEBUTTO IN PASSERELLA POCO DOPO AVER COMPIUTO 18 ANNI – LILA HA INDOSSATO GLI ABITI DELLA CASA DI MODA ITALIANA "MIU MIU" PER UN EVENTO VIRTUALE: UNA SFILATA IN STREAMING PER LA PARIS FASHION WEEK… VIDEO