Franco Zantonelli per "la Repubblica"

«Un precursore, l' uomo che aveva visto per tempo la fine del segreto bancario svizzero». Così, lo scorso 16 gennaio, il quotidiano Le Temps rendeva omaggio al barone Benjamin de Rothschild, dell' omonima famiglia di banchieri e banchiere a sua volta, morto la sera prima d' infarto a soli 57 anni nel suo castello di Pregny, nei sobborghi eleganti di Ginevra. Il barone sarà stato pure un visionario per le questioni che riguardavano il mondo della finanza ma chissà se si era immaginato il vespaio che si sarebbe scatenato nella sua famiglia, in seguito alla sua prematura scomparsa. Due donne, la moglie Ariane, nata in Salvador da una famiglia franco-tedesca, e la madre Nadine, ex attrice francese e autrice molto nota di manuali di savoir vivre e di bon ton , una volta celebrate le esequie del congiunto hanno iniziato una disputa ereditaria che sembra fatta su misura per le riviste di gossip.

In ballo c' è un patrimonio che, stando alla rivista economica Challenges dovrebbe ammontare a 4,3 miliardi di euro. Il pezzo più pregiato è la banca privata ginevrina Edmond de Rotschild, con 2.500 dipendenti e depositi per 173 miliardi di franchi, circa 165 miliardi di euro. Seguono diverse residenze extra-lusso, tra cui il castello dove il cuore del barone è ceduto all' improvviso poco meno di un mese fa, la sua collezione di 300 auto e 50 moto, quadri di Goya, Rembrandt e Fragonard, diverse parures di gioielli che insieme formano il "Tesoro di Napoli".

Per non parlare dell' hotel Four Seasons a Megève, sulle Alpi francesi, e al Maxi Edmond de Rotschild, un trimarano da regata di 32 metri. A stabilire l' attribuzione della cospicua eredità del barone è un testamento, depositato presso lo studio del notaio di Ginevra Didier Bottge. Il quale, interpellato dalla Tribune de Genève , ha replicato affermando che si tratta di «questioni private».

Non v' è dubbio sia così ma a suscitare il gossip c' è un fatto, ovvero i conclamati pessimi rapporti tra la vedova 55 enne, Ariane, e la suocera 88 enne, Nadine. «Nadine - ha confidato una fonte vicina alla famiglia - ha sempre avuto l' ossessione di dover avere a che fare direttamente con Ariane, nel caso in cui il figlio morisse prematuramente. Si è pure lamentata del fatto che la nuora le impedisse di vedere le nipoti». Quattro ragazze, nate tra il 1995 e il 2002, che dovrebbero figurare nel testamento, gelosamente custodito dal notaio Bottge, quali eredi dirette del patrimonio di Benjamin de Rothschild. Essendo però al momento ancora troppo giovani, le redini della holding che gestisce gli affari di famiglia, ovvero il gruppo Edmond de Rothschild, sono saldamente nelle mani di Ariane. Da 5 anni, peraltro, il marito, che preferiva dedicarsi ai suoi numerosi hobby, l' aveva insediata alla testa del Cda dell' azienda di famiglia.

Tutto risolto? Per niente visto che, oltre alla suocera che gliel' ha giurata, Ariane de Rothschild deve vedersela con Camillia, sorellastra del marito, nata da una relazione extraconiugale del suocero. Dell' esistenza della quale Benjamin, come in un romanzo di Liala, ha saputo solo ai funerali del padre. In aggiunta a questo palcoscenico litigioso tutto al femminile, a insidiare la fortuna della dinastia ci si sono messi, pure, i cugini francesi, loro stessi banchieri, con i quali il ramo svizzero ha dovuto battagliare legalmente per il controllo del cognome o, se si preferisce, del marchio Rothschild. Controversia chiusasi nel 2018 con un armistizio, in base al quale a entrambi i rami della famiglia è consentito di palesarsi come Rothschild.

Nel frattempo, forse ritenendo che Ariane sia una figura fragile, i Rothschild francesi ne hanno messo alla prova la saldezza di banchiera direttamente in casa sua acquistando, proprio a Ginevra, un istituto specializzato nella gestione patrimoniale, la banca privata Pâris Bertrand. L' obiettivo pare chiaro: sottrarre clienti ai cugini, approfittando del denominatore comune di un cognome che da sempre fa rima con banca. Difficilmente, però, l' avranno vinta senza battagliare duramente.

Ariane de Rothschild, che ha affascinato il Nouvel Observateur con «il suo fare diretto e i suoi limpidi occhi azzurri», non pare donna che si lasci intimidire facilmente. Anche la suocera Nadine, di cui si dice abbia in banca 200 milioni di euro in contanti, farà fatica ad ottenere una fetta dell' eredità del figlio, senza ricorrere a qualche agguerrito studio legale. Quello che sembra ormai certo è questo nuovo capitolo della saga dei Rothschild contro Rothschild si annuncia ricco di colpi di scena.

