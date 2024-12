GRANDE FRATELLO, GRANDI STALKER: “SE NON STAI CON ME TI AMMAZZO E MI AMMAZZO” – MANUEL BORTUZZO DENUNCIA PER STALKING LUCREZIA HAILÉ SELASSIE, SEDICENTE PRINCIPESSA ETIOPE CON CUI IL NUOTATORE HA AVUTO UNA RELAZIONE, NATA AL GF VIP 2021-2022 – L’INFLUENCER HA TORMENTATO BORTUZZO CON MESSAGGI E MINACCE: LO HA SEGUITO ANCHE IN OSPEDALE, INSULTANDO I MEDICI CHE NON LA FACEVANO ENTRARE, A MANCHESTER E IN PORTOGALLO, DOVE LO HA PEDINATO, PRESENTANDOSI ALLA PORTA DELLA SUA STANZA D’ALBERGO E COLPENDOLO CON DUE SCHIAFFI…

Estratto dell’articolo di Alessandro D’Amato per www.open.online

Manuel Bortuzzo è vittima di stalking. Il campione di nuoto paralimpico ha ricevuto messaggi, biglietti e dichiarazioni d’amore da Lucrezia Hailé Selassiè. Ma anche minacce: «Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo». Bortuzzo ha conosciuto la sedicente principessa etiope al Grande Fratello Vip nell’edizione 2021-2022. Lei, insieme alle sorelle Larissa e Jessica, dice di essere «principessa del popolo e regina della piazza romana di Campo de’ Fiori» e di avere nobili natali etiopi. Ma negli ultimi due anni ha perseguitato, seguendolo anche all’estero e tormentandolo con messaggi, il ragazzo. Finché lui, spiega il Messaggero, non l’ha denunciata.

I fatti vanno dall’aprile 2022 a quello di quest’anno. Prima dell’estate l’influencer ha ricevuto un divieto di avvicinamento. È costretta a indossare un braccialetto elettronico. Intanto per lei la procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato. L’udienza è stata fissata dal gip per il prossimo 28 gennaio. L’imputata ha scelto il rito abbreviato.

Lo stalking aggravato dalla relazione affettiva e dalla disabilità di Bortuzzo comincia con il blocco dell’utenza dell’ex fidanzata. Che lo tormentava con messaggi «procurandogli uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione», come si legge nel capo di imputazione formulato dall’aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm di Roma Claudia Alberti.

Lucrezia lo ha seguito anche in ospedale a Latina. Insultando i medici che non le permettevano di entrare in sala operatoria. E a prendere a calci la porta. Nel settembre 2022 si è presentata al ristorante La Locanda di Mezzocamino perché Manuel aveva scritto su Instagram che sarebbe andato lì a cena con la nuova fidanzata.

Tra il 9 luglio e il 5 agosto del 2023 è andata a Manchester, dove l’atleta era impegnato nei campionati mondiali di nuoto. Ha prenotato una stanza nello stesso albergo e gli ha lasciato un biglietto sotto la porta: «Amore mio, ti aspetto nella mia stanza». Poi di nuovo la “sorpresa” in un alto ristorante e il pedinamento fino in Portogallo, con un nuovo messaggio: «Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Lulù». E siccome Manuel non ha accettato l’invito, poi si è presentata alla sua porta e lo ha aggredito. «Colpendolo con due schiaffi in viso».

