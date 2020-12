GRANDE MELA BACATA – A NEW YORK SONO TORNATI GLI ANNI SETTANTA: NELLA CITTÀ CI SONO STATI 447 OMICIDI NEL 2020, CHE DIVENTA COSÌ L’ANNO PIÙ SANGUINOSO DAL 2011 PER LA METROPOLI AMERICANA – COLPA OVVIAMENTE DELLA PANDEMIA E DELL’ANARCHIA PORTATA DALLE MANIFESTAZIONI “BLACK LIVES MATTER”, TRASFORMATESI IN GUERRIGLIA. MIGLIAIA DI AGENTI SONO STATI RIASSEGNATI ALLE PROTESTE LASCIANDO SCOPERTE AREE INTERE DELLA CITTÀ. INOLTRE A GUIDARE LA CITTÀ NON C'È PIÙ LO "SCERIFFO" GIULIANI MA IL MITE DE BLASIO... – VIDEO

scena del crimine dopo un omicidio a new york

(Agenzia Nova) - Annus horribilis per il crimine nella città di New York. Mentre dicembre volge a termine, i 447 omicidi avvenuti nella metropolit hanno fatto del 2020 l'anno più sanguinoso degli ultimi dieci anni. Lo riporta il "New York Times".

dermot shea bill de blasio

La crisi sanitaria si è abbattuta sul Dipartimento di Polizia di New York a marzo, quando il virus ha colpito la polizia uccidendo decine di agenti. Presto i tribunali si sono fermati. A giugno, centinaia di agenti sono stati riassegnati per coprire le proteste di massa contro la brutalità della polizia e il razzismo, dove polizia e manifestanti si sono a volte scontrati violentemente.

uomo ucciso ad arlem

Ad agosto, la violenza legata alle armi da fuoco è aumentata, ma il sistema giudiziario zoppicante non è riuscito a contenere l'aumento della criminalità violenta causata dallo sconvolgimento sociale della pandemia. "Non riesco a immaginare un periodo più buio", ha detto il commissario di polizia Dermot Shea in un briefing di fine anno con i giornalisti, citando la confluenza del coronovirus e delle proteste.

