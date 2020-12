GUARIRAI SOLO QUANDO TE LO DIRÒ IO – DIMENTICATE GIUCAS CASELLA: L’IPNOSI È UNA COSA SERIA E NEGLI STATI UNITI ORMAI ANCHE LA COMUNITÀ MEDICA L’HA SDOGANATA PER CURARE ANSIA, DISTURBI ALIMENTARI E DIPENDENZE – È DIVENTATO TALMENTE FACILE CHE, SOPRATTUTTO CON LA PANDEMIA, SONO NATE MOLTISSIME APP E SERVIZI VIRTUALI CHE PERMETTONO DI ESSERE IPNOTIZZATI ADDIRITTURA DA ALEXA. VOI VI FIDERESTE?

Betsy Morris per il “Wall Street Journal”

ipnosi via zoom

Kelley Cutler era scettica quando l’anno scorso ha preso parte a un test pilota di un mese di Reveri Health, un nuovo programma di ipnosi digitale, presso la Stanford University. Kelley, assistente sociale di San Francisco, aveva bisogno di aiuto per smettere di fumare e si è unita al programma su richiesta del suo medico.

"Pensavo che non avesse senso e che non avrei mai funzionato", dice Cutler, 44 anni, che fumava da 25 anni. La sua prima seduta di ipnosi, che si è svolta di persona con un medico, è stata così ansiogena che dopo ha dovuto fumare una sigaretta.

giucas casella ipnotizza clarissa burt

Reveri Health, che è solo uno tra i programmi e le app di ipnosi di nuova generazione. che rendono la pratica facilmente accessibile a casa, le ha quindi chiesto di prendere parte a sessioni interattive di autoipnosi a casa per un mese. Dopo due delle sessioni virtuali, Kelley è rimasta scioccata nello scoprire che non aveva più voglia di fumare. "Il desiderio era davvero svanito", dice. "Non riesco a spiegarlo. Non ha senso. "

revery health

Da allora non ha più fumato una sigaretta. "Questa ipnosi è un vudù folle", dice. "ma lo dico in senso positivo."

I dottori non considerano più l'ipnosi come una pazzia, ma molti pazienti, come Cutler, sono ancora diffidenti. La pratica si è guadagnata nel tempo l'accettazione nella comunità scientifica e negli ultimi due anni la ricerca su come e perché funziona è accelerata, con nuovi studi sull'uso dell'ipnosi per alleviare l'ansia, scongiurare il dolore e inibire con successo le strutture dei circuiti della paura nel cervello.

ipnosi 2

Ovviamente gli imprenditori e gli investitori della Silicon Valley hanno iniziato a prenderne atto, creando nuove app che mirano a diffondere l'ipnosi in modo simile alla meditazione, un’altra pratica che fino a poco tempo fa era considerata marginale. L’ipnosi è un’alternativa più sicura ai farmaci come gli oppioidi e può essere uno strumento utile per combattere lo stress e l'ansia causati dalla pandemia, dicono medici e ricercatori, soprattutto perché può essere fatto con successo tramite Zoom. Ma se ci sono molte persone che hanno bisogno di alleviare lo stress in questo momento, l'ipnosi ha ancora un forte stigma, che spesso impedisce loro di provarla.

ipnosi

"La gente pensa che sia ridicolo o pericoloso", dice David Spiegel, psichiatra clinico, professore alla Stanford University School of Medicine e co-fondatore di Reveri Health. "Poiché è ipnosi, le persone semplicemente non la prendono sul serio."

Reveri Health, che è gratuito e accessibile tramite Alexa di Amazon, è stato lanciato ad agosto e ha circa 2.200 utenti. Mindset Health, una startup di ipnoterapia, ha ricevuto 1,1 milioni di dollari in finanziamenti di rischio un anno fa. Le due app di ipnosi dell'azienda, Mindset e Nerva, hanno un totale di circa 6.200 utenti paganti, secondo quanto afferma il cofondatore e CEO Alex Naoumidis.

alex naoumidis

Come tutti sappiamo, con ipnosi si intende la pratica di condurre una persona in uno stato rilassato e altamente concentrato che la rende insolitamente suscettibile alla suggestione, tipicamente attraverso segnali verbali e immagini mentali. Oggi è usata per aiutare a trattare il dolore e condizioni come ansia, fobie e disturbi del sonno e per aiutare a fermare comportamenti come il fumo o l'eccesso di cibo. Proprio come la meditazione, l'ipnosi è una terapia prevalentemente uditiva, che funziona tanto su Zoom quanto di persona, afferma Cynthia Sholes, neuroscienziata e CEO del Mind Wave Institute di Menlo Park, in California. Potrebbe anche funzionare meglio a casa, dott. Sholes dice, perché le persone sono più a loro agio nel loro ambiente domestico con meno novità che le possano distrarre.

ipnosi 1

Reveri Health funziona su Alexa utilizzando il processo del linguaggio naturale, che decodifica i suoni in arrivo e li abbina a istruzioni o risposte pre-preparate. Il programma pone domande come "Dove stai provando stress in questo momento?" e risponde alle risposte di conseguenza, quindi chiede all'utente di partecipare a una serie di esercizi di respirazione e di immaginazione. ("Immagina di surfare su onde di incertezza.")

cynthia sholes

Negli ultimi anni, nuove ricerche hanno portato a una maggiore comprensione di come funziona l'ipnosi. Quattro anni fa, l'imaging cerebrale pubblicato sulla rivista Cerebral Cortex suggeriva che lo stato ipnotico riduce l'attività nelle parti del cervello coinvolte nel giudizio critico e nell'analisi, consentendo a un terapeuta di raggiungere aree del cervello più aperte alla suggestione.

ipnosi con alexa

O, come spiega l'ipnoterapeuta e coach della California Linda Shively, "l'ipnosi allontana la mente cosciente". In questo modo, aggiunge Shively, "il cambiamento può avvenire rapidamente, in modo relativamente indolore ed efficace".

All'inizio di quest'anno, uno studio del dottor Spiegel, coautore di Cerebral Cortex, ha scoperto che l'ipnosi mobilita sostanze neurochimiche nel cervello che consentono a una persona di calmarsi, un processo che ha paragonato all’"aiutare le persone a usare la propria farmacia interna".

ipnosi

Ma l'ipnosi non funziona per tutti. Secondo il dottor Spiegel, circa un terzo della popolazione non è suscettibile all'ipnosi. Inoltre, la pratica non è ben regolamentata. E mentre la quantità di ricerche è aumentata negli ultimi anni, restano da studiare ampie aree, che secondo i ricercatori inducono ancora alcuni professionisti ad evitarla.

Secondo Joseph Green, professore di psicologia alla Ohio State University, “esiste un forte supporto empirico per l'uso dell'ipnosi nel controllo del dolore, ma mentre ci sono indicazioni che aiuti a trattare anche altre condizioni, è difficile per i ricercatori isolare gli effetti specifici dell’ipnosi, perché è spesso utilizzata insieme ad altre terapie.

david spiegel

Ma il più grande ostacolo all'adozione su larga scala dell'ipnosi rimane il suo stigma. L'ipnosi è ancora conosciuta in molti ambienti come uno show, uno spettacolo, piuttosto che uno strumento terapeutico. "Sai, il ragazzo con l'orologio - la cosa vorticosa - che ti mette in un sonno profondo e profondo e poi ti comporti come un pollo", dice Mark Wise, ipnoterapeuta a Santa Cruz, in California. Questo stereotipo persistente impedisce ancora a molte persone di provare l'ipnosi.

giucas casella ipnotizza nadia rinaldi

Coloro che l’hanno sperimentata, tuttavia, dicono che può essere molto utile, specialmente in epoca di pandemia. La dottoressa Sholes sostiene che l'ipnosi, condotta su Zoom, ha portato sollievo ai suoi pazienti, che si sentono bloccati, esausti e più vulnerabili a comportamenti compulsivi a causa della pandemia. "Beviamo vino più spesso, ci dedichiamo più al ‘comfort food’, ci abbuffiamo di Netflix, e così via”.

ipnosi erotica

Quando la pandemia ha costretto Debi Corrie, che si autodefinisce “mangiatrice emozionale”, a isolarsi nella sua casa di Maryville, Illinois, è ingrassata di 5 chili. Voleva qualcosa di più veloce della terapia per risollevarsi, così ha deciso di provare l'ipnoterapia, nonostante il suo scetticismo. "Sono sempre stata la medicina tradizionale, e questo non è tradizionale per me". Ma da quando ha iniziato l'ipnoterapia su Zoom in ottobre, ha già perso 3 kg e ha smesso di mangiare incontrollato. "Non capisco la scienza", dice. “Ma è stato strabiliante. Un punto di svolta”

