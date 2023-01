30 gen 2023 19:41

LA GUERRA DELLE CORNA ENTRA NEL VIVO! ROLEX CONTRO BORSE: IL PROSSIMO INCONTRO IN TRIBUNALE TRA TOTTI E ILARY È FISSATO PER IL 3 FEBBRAIO PER DECIDERE SUL RATTO DEGLI OROLOGI E LA SUCCESSIVA SCOMPARSA DI SCARPE E BORSE. LA CAUSA PER LA SEPARAZIONE INVECE SCATTERA’ A META’ MARZO. I DUE ADESSO HANNO INCARICATO I RISPETTIVI LEGALI (IL MILANESE ALESSANDRO SIMEONE PER BLASI E IL ROMANO ANTONIO CONTE PER TOTTI) DI SONDARE IL TERRENO PER UNA SOLUZIONE CHE CONSENTA DI…