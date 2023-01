LA GUERRA SI ALLUNGA: LO STALLO SUL DNIPRO POTREBBE DURARE ANNI – IL FIUME È UNA SPECIE DI “MURO DI BERLINO” CHE DIVIDE PER DECINE DI CHILOMETRI LE FORZE RUSSE E QUELLE UCRAINA: MINE SULLE SPONDE, CECCHINI SUGLI EDIFICI, DRONI E RADAR CHE SORVEGLIANO L’ACQUA. GLI UCRAINI FANNO INCURSIONI CON GLI HIMARS MA ANCORA NON È PARTITA LA VERA CONTROFFENSIVA: L’ULTIMA “LIBERAZIONE” È STATA QUELLA DELL’ISOLA POTEMKIN, VICINO A KHERSON, MA DIFFICILMENTE RIUSCIRANNO A FAR RITIRARE I RUSSI IN TEMPI BREVI…

I soldati ucraini hanno annunciato la liberazione dell'isola Potemkin, alla bocca del Dnipro e poco distante dalla città di Kherson. E hanno pubblicato un video che mostra la bandiera ucraina issata in cima a un traliccio della luce sulla sponda sinistra del fiume.

Dopo più di quattro mesi di offensiva meridionale, è il punto massimo di profondità raggiunto dalle truppe di Kiev in questa regione, che ancora per metà è sotto occupazione russa.

[…] L'isola Potemkin è un blocco di terreno di venti chilometri quadrati che fa quasi da ponte fra le due sponde, era usata dagli incursori russi per affacciarsi da questa parte e si dice che sia stata minata all'inverosimile per evitare che gli incursori ucraini facciano lo stesso in senso inverso. Poco oltre l'isola c'è la base russa di Chulakovka, dove l'ultimo giorno dell'anno i razzi Himars sparati dagli ucraini hanno centrato una caserma piena di reclute. È una strage gemella di quella di Makiivka - che è arrivata qualche ora dopo - ed è passata in sordina.

La Difesa ucraina dice che quel bombardamento ha ucciso o ferito cinquecento russi, ma non c'è modo di verificare. Di sicuro c'è che l'arrivo del freddo costringe i soldati di Mosca a trovarsi un qualche rifugio per la notte perché non possono più resistere a dormire nelle trincee, e questo potrebbe spingerli a concentrarsi in tanti sotto lo stesso tetto, che è un errore terribile considerato che l'intelligence ucraina segue i loro movimenti ora per ora e che gli equipaggi degli Himars ucraini non aspettano altro.

[…] Il sospetto è che le reclute russe siano tenute tutte assieme perché se fossero isolate nelle case sarebbe per loro più facile disertare. Chulakovka ospitava anche una base di lancio dei droni iraniani, con istruttori arrivati dall'Iran, ma a settembre anche quella base è stata colpita da un bombardamento e ci sarebbero state vittime iraniane.

L'Iran e la Russia non hanno mai confermato. A furia di parlare di questi attacchi di precisione ucraini parrebbe che i russi non rispondano, ma sarebbe dare una falsa impressione: sparano con i cannoni, con i lanciarazzi, con i mortai e con tutto quello che hanno a disposizione, ma i loro colpi sono più casuali e finiscono senza ordine sulla riva destra e fra i palazzi di Kherson.

Il fiume è il nuovo muro di Berlino che divide per decine di chilometri le forze russe da quelle ucraine, ci sono mine antiuomo posate sulle sponde, cecchini piazzati sugli edifici e sotto gli alberi, droni e radar che sorvegliano la distesa d'acqua. È il limite perfetto per uno stallo che potrebbe durare anni. […]

