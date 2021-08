LA GUERRA DELLE SIRENETTE - GLI EREDI DELLO SCULTORE ERIKSEN, AUTORE DELLA STATUA DI COPENHAGEN, HANNO FATTO CAUSA AL VILLAGGIO DI ASAA, COLPEVOLE DI AVERNE ESPOSTA UNA A LORO DIRE SIMILE - OLTRE A UN RISARCIMENTO FINANZIARIO, HANNO RICHIESTO ANCHE LA RIMOZIONE DELL'OPERA - PALLE MOERK, L'ARTISTA CHE L'HA SCOLPITA: "NON PENSAVO CHE DISTRUGGESSIMO OPERE D'ARTE IN DANIMARCA. QUESTE COSE LE FANNO I TALEBANI"

Laura Zangarini per il “Corriere della Sera”

Dal 1913 una piccola statua in bronzo - 125 cm di altezza per 175 kg di peso - accoglie i viaggiatori al porto di Copenaghen. Protagonista di una delle più celebri fiabe di Hans Christian Andersen, la Sirenetta, Lille Havfrue per i danesi, è una delle attrazioni turistiche più visitate della capitale.

Dal 2016 ha però una «rivale» nel porto del villaggio di Asaa, nel nord della Danimarca. Non è una replica esatta della scultura che l'artista Edvard Eriksen (1876-1959) modellò sulle fattezze di sua moglie Eline; ma per gli eredi dello scultore, la sirenetta di Asaa somiglia troppo all'originale. Per cui hanno avviato un procedimento giudiziario, chiedendo non solo un risarcimento finanziario, ma anche la rimozione della statua.

«Quando ho ricevuto la mail per la prima volta, ho riso - ha riferito al New York Times, che ieri riportava la notizia, Mikael Klitgaard, il sindaco di Broenderslev, il comune che comprende Asaa -. Ho pensato che fosse uno scherzo». Klitgaard non era forse al corrente dello zelo scrupoloso con cui gli eredi Eriksen proteggono i diritti di copyright (validi però solo fino al 2029) di Lille Havfrue.

Raggiunta al telefono, Alice Eriksen, nipote dell'artista, non ha voluto rilasciare commenti: «Il caso è ancora aperto», ha dichiarato. Gli avvocati delle parti stanno lavorando a una possibile negoziazione. Se il caso dovesse finire in tribunale, la disputa verterà probabilmente su quanto la sirena di Asaa assomigli a quella che il magnate della birra e filantropo Carl Jacobsen regalò alla città di Copenaghen.

Nel caso Asaa perdesse la causa, dovrà pagare un risarcimento. La Sirenetta di Eriksen è in bronzo, il peso appoggiato sul braccio destro, la coda ordinatamente infilata di lato. Scolpita nel granito da un artista locale, Palle Moerk, la sirena di Asaa pesa tre tonnellate, è più carnosa, i tratti del viso sono meno delicati. Solo la postura è la stessa della quasi gemella di Copenaghen.

In un'intervista, Moerk non ha nascosto che l'accusa di aver copiato Lille Havfrue non gli va giù. «Come artista - ha detto -, tutto ti ispira. E, naturalmente, avevo visto le foto della sirena a Langelinje. Ma quella di Asaa è una mia creazione». L'idea che la sua opera possa essere rimossa lo turba: «Non pensavo che distruggessimo opere d'arte in Danimarca. Queste cose le fanno i talebani».

