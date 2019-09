3 set 2019 16:45

HAI VOLUTO IL #METOO? E ORA NON LAVORI! - EFFETTI PERVERSI DELLA GUERRA AL MASCHIO: IL 21% DEGLI UOMINI AMERICANI NON VUOLE ASSUMERE DONNE PER UN LAVORO CHE PREVEDA UN’INTERAZIONE STRETTA - PER NON ESSERE ACCUSATI DI MOLESTIE, RIFIUTANO INCONTRI FACE-TO-FACE E RITIENE SBAGLIATO ASSUMERE DONNE ATTRAENTI, CHE RISCHIANO DI PORTARE GUAI