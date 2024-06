HEZBOLLAH NON È HAMAS: È MOLTO PEGGIO – I FUNZIONARI AMERICANI SONO IN ALLARME: IN CASO DI GUERRA TRA ISRAELE E IL “PARTITO DI DIO” LIBANESE, IL GRUPPO FORAGGIATO DALL’IRAN POTREBBE MANDARE IN TILT IL SISTEMA DI DIFESA AEREA “IRON DOME” – LE MILIZIE HANNO UN VASTO ARSENALE DI MISSILI E DRONI: DAL 7 OTTOBRE, GIORNO DEL POGROM DI HAMAS IN ISRAELE, STANNO LANCIANDO RAZZI A PIOGGIA COSTRINGENDO ALL’EVACUAZIONE DELLA ZONA NORD DELLO STATO EBRAICO…

HEZBOLLAH

TIMORI USA, HEZBOLLAH PUÒ SOPRAFFARE DIFESA AEREA ISRAELE

(ANSA) - I funzionari statunitensi temono seriamente che, nel caso di una vera e propria guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante sostenuto dall'Iran potrebbe sopraffare le difese aeree israeliane nel nord, compreso il decantato sistema di difesa aerea Iron Dome: lo hanno riferito tre funzionari statunitensi alla Cnn.

"Riteniamo che almeno alcune" batterie Iron Dome "saranno sopraffatte", ha detto un alto funzionario. I timori che l'Iron Dome possa essere vulnerabile al vasto arsenale di missili e droni di Hezbollah sono stati comunicati anche da Israele, che sta spostando forze dal sud di Gaza al nord di Israele.

hassan nasrallah

MISURARE L’ORLO DELL’ESCALATION

Eliminare i componenti di un gruppo militare serve a interrompere una catena di comando che ci vogliono anni a creare. Serve a ridurre le capacità di organizzare attacchi.

Serve a spuntare l’organizzazione. Ieri l’esercito israeliano, Tsahal, ha ucciso Faisal Ibrahim, comandante delle attività operative di Hezbollah nel sud del Libano […]

SISTEMA ANTI MISSILE ISRAELIANO IRON DOME

Faisal Ibrahim era l’uomo che pianificava gli attacchi contro Israele dal distretto di Jouaiyya, addestrava uomini per i combattimenti, gestiva l’agenda di un eventuale attacco via terra contro lo stato ebraico.

Agire al millimetro, eliminare gli uomini che hanno costruito e continuano a costruire il piano contro Israele è il metodo per evitare una guerra totale, oppure per ritardarla.

Che lo scontro tra Israele e Hezbollah non sia “più questione di se, ma di quando” è la convinzione che ormai ha messo Israele nella condizione di elaborare un piano di reazione a Hezbollah e ha portato gli Stati Uniti ad avvertire le istituzioni libanesi sulle conseguenze che gli attacchi del gruppo armato, metà partito metà esercito, potrebbero portare a tutto il paese. Gli americani hanno detto che una reazione israeliana in questo momento avrebbe il sostegno di Washington.

GERUSALEMME - PROTESTE DEGLI SFOLLATI DEL NORD DI ISRAELE - FOTO DI MICOL FLAMMINI

[…] Hezbollah si gonfia, si arma, ha un filo diretto con Teheran, che lo finanzia dalla sua creazione e non ha mai smesso e gli scambi si stanno intensificando. Anche i rifornimenti di armi partono dall’Iran […]

Chiamare Hezbollah gruppo armato è improprio, ha le capacità di un esercito e lo scontro con Israele sarebbe devastante per lo stato ebraico e per il Libano.

Si credeva che fosse la paura della devastazione a trattenere Hezbollah e l’Iran da uno scontro in crescita, Hezbollah è scisso nella parte militare e in quella politica, in realtà le due parti sono complementari, ma la prima era la ragione per cui il leader Hassan Nasrallah dimostrava di voler evitare uno scontro aperto: il Libano è un paese fallito che non sarebbe in grado di sostenere le conseguenze di una guerra. La volontà di Nasrallah però conta poco, chi decide se è arrivato il momento di iniziare una guerra è Teheran.

SALEH AL AROURI, ZIAD AL NAKHALAH E HASSAN NASRALLAH - VERTICE TRA HAMAS, JIHAD ISLAMICO E HEZBOLLAH

La frase “siamo sull’orlo di un’escalation” non regge più per Israele, l’orlo si estende, si fa insopportabile e la valutazione di Sarit Ze’evi è che Hezbollah ha già iniziato la sua guerra: ci sono giorni in cui è in grado di lanciare più di duecento razzi in ventiquattro ore; usa i droni per colpire esercitandosi a eludere le difese israeliane; ha costretto più di sessantamila persone a lasciare la parte nord del paese.

[…] Il quando dello scontro con Hezbollah segue due strade: gli attacchi dal Libano potrebbero fermarsi in seguito a un accordo con Hamas per il ritorno degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza, ma finora Hamas non sta accettando. La strategia del gruppo è di lasciare che Israele si impantani nella Striscia, mentre Hezbollah tenta di trascinare Israele nella guerra e vuole che sia lo stato ebraico a fare il primo attacco che cambia le regole.

batteria antimissile iron dome israele

[…] Nelle pause ci sono le soluzioni, ma il gruppo libanese è ben armato e organizzato, nonostante destabilizzi un paese con gravi difficoltà economiche è ricco e in grado di finanziare una guerra: il 70 per cento dell’aiuto viene da Teheran.

