lo scazzo tra 1727 wrldstr e poeta di strada 5

Giulia Ciriaci per www.mowmag.com

Il nuovo capitolo dello scontro tra l’artista Poeta di strada e l’influencer romano Brasiliano, stavolta ha coinvolto anche il rapper 1727wrldstar, autore del tormentone ‘ho preso er muro fratelli’.

Tra i due, dopo l’episodio di violenza di qualche mese fa, in cui Poeta di strada ha ricevuto diversi colpi di manganello, doveva esserci un regolamento di conti. Per questo motivo, dopo aver saputo che il Brasiliano si trovava da 1727wrldstar, Poeta di strada si è recato sotto casa sua chiedendo a gran voce un incontro.

ALGERO CORRETINI - FRATELLI’

1727wrldstar, nome d’arte di Algero Corretini, raggiunto dalle urla si è tranquillamente affacciato alla finestra, per poi scendere armato di pistola con estrema nonchalance, rimanendo impassibile anche dopo essersi reso conto che il parabrezza del suo motorino era stato appena distrutto da Poeta di strada. Tra i due inizia un diverbio che 1727 sembra non voler assecondare, invitando l’altro ad andarsene, che invece un insulto dopo l’altro insiste nel voler incontrare il Brasiliano.

poeta di strada 3

La scena, ripresa integralmente da alcuni compagni di Poeta di strada presenti anche loro sul posto, è stata poi caricata online. Il video, che ha immediatamente fatto il giro del web diventando virale, è stato ripreso e commentato anche da Francesco Belardi di Social Boom, che lo ha condiviso sul suo canale YouTube. Gesto che 1727wrldstar ha subito pesantemente criticato, arrivando ad accusare lo Youtuber di essere il responsabile della denuncia per minacce che gli è stata recapitata a casa: "Hai un modo meschino e cattivo di far parlare di te e fare propaganda.

massimiliano minnocci detto er brasiliano 14

Non mi piace questo tuo gossippare da quattro soldi. Adesso grazie ai tuoi video devo andare a processo". 1727 non è nuovo a beghe giudiziarie di questo genere, visti i suoi trascorsi in carcere per via dell’accusa di violenza mossa dalla sua ex compagna Simona Vergaro.

Tuttavia a nulla sono valse le parole di Social Boom, che ha tentato invano di spiegare all’altro che non è la sua condivisione la causa scatenante della denuncia: "Se fai un video con una pistola in mano, che va virale su TikTok, la denuncia e la perquisizione partono d'ufficio. Il video ti ricordo che non l'ho girato io, ma quelli che ti sono venuti sotto casa. A loro non gli dici niente perchè sono grossi, invece con me te la puoi prendere? Sei proprio un gangster". Il botta e risposta tra i due ha avuto luogo nelle storie Instagram dei rispettivi profili, ed è sicuramente destinato ad andare avanti ancora per un po'.

