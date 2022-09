1 set 2022 17:24

LE IMMAGINI DELLA MOTO CHE ARRIVA A TUTTA VELOCITA', IMPENNA, TRAVOLGE E UCCIDE ELVIRA ZRIBA E POI VA A SCHIANTARSI CONTRO UN'AUTO PARCHEGGIATA – IL FILMATO ARRIVA DALLE TELECAMERE DEGLI ORMEGGI DI MERGELLINA, SUL LUNGOMARE DI NAPOLI – LA 34ENNE STAVA TORNANDO A CASA NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA, DOPO AVER LAVORATO IN UN LIDO – IL GUIDATORE DELLA MOTO È INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO (NON AVEVA LA PATENTE)… – VIDEO