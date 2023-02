INCREDIBILE: IL COMUNE DI NAPOLI RESTITUISCE LA STATUA DI MARADONA , INAUGURATA NEL 2021, ALL’ARTISTA CHE L’HA REALIZZATA, DOMENICO SEPE - GLI UFFICI DELL’AVVOCATURA SI SONO RESI CONTO CHE IL VALORE DELLA STATUA NON È DI 30MILA EURO, COME SOSTENUTO DA SEPE, E IL CODICE CIVILE STABILISCE CHE L’ENTE PUÒ ACCETTARE SOLO DONAZIONI DI VALORE COMMISURATO ALLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE DEL DONATORE, E AL COMUNE NON RISULTA CHE...

DOMENICO SEPE STATUA MARADONA

La statua di Diego Armando Maradona non avrà mai posto davanti ai cancelli dello stadio che oggi porta il nome del grande calciatore argentino morto il 25 novembre del 2020, a sessant’anni appena compiuti. Anzi, non avrà mai posto a Napoli perché il Comune, dopo averne accettato la donazione da parte dello scultore Domenico Sepe, che la realizzò all’indomani della scomparsa del Pibe , ha cambiato idea e ha deciso di restituirla all’artista.

STATUA MARADONA DOMENICO SEPE 7

Ne rimarrà il ricordo di una cerimonia di inaugurazione in grande stile — con il sindaco Manfredi, gli assessori, il presidente De Laurentiis e gli ex compagni di squadra di Maradona — qualche polemica per l’eresia del pallone poggiato sul piede destro di Diego e non sul suo magico sinistro […] nessuno poteva immaginare che la statua firmata da Sepe rappresentasse per l’amministrazione comunale una questione ancora da definire.

statua maradona domenico sepe 5

E invece adesso arriva la notizia […] di una delibera […] che sancisce la nullità dell’atto di donazione e restituisce l’opera allo scultore. Che tra l’altro già la custodiva nel suo studio, perché dopo la cerimonia del novembre di due anni fa, gli fu affidata in attesa che si completasse l’iter burocratico per la sistemazione definitiva davanti allo stadio.

Nel frattempo, però, gli uffici dell’avvocatura si sono resi conto che il valore della statua non poteva essere di trentamila euro, come sostenuto da Sepe, perché la stima dei soli materiali utilizzati sforava decisamente quella cifra. E poiché il codice civile stabilisce che l’ente può accettare soltanto donazioni di valore commisurato alle disponibilità economiche del donatore, e al Comune non risulta che l’artista navighi nell’oro, si è deciso di azzerare tutto.

statua maradona domenico sepe 3

[…] Probabilmente al Comune si sono resi conto che le cose all’epoca, sull’onda dell’emozione per la scomparsa di Maradona, furono fatte con troppa […] superficialità. E senza il passo indietro deciso dalla giunta si sarebbero rischiate conseguenze peggiori di una figura non proprio bellissima.

statua maradona domenico sepe 2

L’assessore Ferrante parla di una indagine della magistratura intorno alla storia della donazione della statua, e la delibera sottolinea che «l’installazione dell’opera presso lo stadio pare in grado di restituire al donante una utilità non irrilevante in termini di prestigio e di visibilità». E questo potrebbe «risultare appetibile e contendibile da parte di altri artisti, e di conseguenza impone il principio di imparzialità e di conseguenza il ricorso a procedure di evidenza pubblica». […]

STATUA MARADONA statua maradona domenico sepe 1