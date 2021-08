INCREDIBILE MA VERO: NEL PORNO SCOPARE CON IL CAPO NON SERVE PER FARE CARRIERA! - BARBARA COSTA RACCONTA LA STORIA DI DAVE ROCK, PADRE PADRONE DELL’AGENZIA ‘MOTLEY MODELS’: “È STATO DENUNCIATO DI AVER FATTO SESSO NON CONSENSUALE CON UNA MODELLA. IL SESSO SÌ C’ERA STATO, DUE VOLTE E CONSENSUALISSIMO, MA LA FALSA ACCUSA ERA FRUTTO E VENDETTA DELLA MANCATA RIUSCITA DELLA FANCIULLA NEL PORNO” - “PUOI ANDARE A LETTO CON AGENTI, PRODUTTORI, CHIUNQUE, MA SE SUL SET SEI UNA FRANA...” - COSÌ, DAVE ROCK HA CAMBIATO LE REGOLE E HA VIETATO OGNI TIPO DI RAPPORTO PRIVATO. E ORA PER ENTRARE IN MOTLEY C’È LA FILA…

Barbara Costa per Dagospia

Cosa fa più rosicare? Quello che una persona ottiene e tu no. Nel porno si rosica, tanto e spesso, la rivalità tra pornostar è atroce, l’antagonismo asfissiante. E vendicativo. Senti che è successo a Dave Rock, padre padrone di "Motley Models", agenzia di attrici porno autorevole e rinomata: in pieno boom metooista, è stato denunciato – via social – di aver fatto sesso non consensuale con una delle modelle prese in agenzia.

Dave si è immediatamente attivato, opponendo la sua versione, ovvero che il sesso sì c’era stato, due volte e consensualissimo, e che la falsa accusa è frutto e vendetta della mancata riuscita della fanciulla nel porno.

In poche parole: la ragazza pensava che, dandola a un boss, avrebbe ottenuto corsie preferenziali, gloria e fama facili, alla faccia delle altre, che sul set a pornare si fanno il mazzo. Ma nel porno non funziona così, tu puoi andare a letto con agenti, produttori, e chiunque detenga una carica (che negli ultimi anni è sempre meno un uomo etero) e quella persona può pure raccomandarti, ma se poi tu, sul set, sei una frana in azione, chi ci sa fare ed è più brava di te (e neanche l’ha data), passa, e va avanti. E tu no.

Questo spiacevole episodio, non so se carico di derive giudiziarie, ha portato Dave Rock a cambiare le regole della sua agenzia: se prima, eventuali liberi e consensuali rapporti sessuali tra attrici porno e chiunque a Motley Models ha un ruolo (capo, manager, fotografo) non erano sanzionati, ché erano nient’altro che affari privati tra due persone, oggi sono vietati, e chi viene beccato col pisello o la vagina "in flagranza", viene cacciato.

La sua Motley Models ha 11 anni, gestisce un parco di 45 elementi, e la metà sono le ragazze del porno che più ammiriamo. Motley Models è l’agenzia di Scarlit Scandal, Oscar New Starlet 2021, e anzitutto di Emily Willis, l’argentina che quest’anno si è portata a casa 9 Oscar, tra cui quello di Migliore Attrice. Per questo c’è fila e bava per entrare in Motley.

E però, è un fatto: spesso è Motley Models che ti nota e chiama. È quello che quest’anno è successo a Freya Parker, di Fort Collins, Colorado, che, causa pandemia, ha perso il posto da impiegata e ha iniziato a esibirsi su MyFreeCams e OnlyFans: in breve, via Instagram, è stata chiamata e presa in Motley Models.

Perché a Motley monitorano e tanto i social, con estrema attenzione seguono come vi lavorano le ragazze comuni, per individuare quelle che, spiega Dave Rock, “hanno l’it”: quella scintilla, quel fattore in più, che può farle elevare nel porno. Nel caso di Freya Parker l’it è la sua pelle, lucente, nemmeno una lieve screziatura, anche se a Motley e nel porno tutto esser belle conta fino a un certo punto: Motley Models dà due/tre settimane per far capire a ogni ragazza come funziona e se a fare porno si sente e trova a suo agio.

Oggi in Motley devi imparare a recitare, abbandonare l’accento natio, lavorare sui social secondo le leggi dei social per vendere il "prodotto porno" che sei. Ognuna deve adottare uno stile di vita sano, e dotarsi di una professionalità e serietà sconosciute a gran parte delle 20enni. Il porno non dà tempo: o maturi subito, o te ne torni a casa: “Devi avere la pelle dura”, ammette Charly Summer, 25enne di Boca Raton, Florida, “e metterti in testa che ti giudicheranno costantemente”, dentro e fuori dal porno.

E non solo. “Una volta dentro questo business”, continua Charly, “devi mostrarti responsabile. Arrivare puntuali e pronte sui set, con il copione memorizzato, è il minimo. Devi imparare a stare e confrontarti con persone molto più grandi di te. Imparare a gestire i tuoi guadagni. Pagare le tasse. Decidere e fare tutto da sola”.

Charly Summer è stata notata e chiamata in Motley per i suoi show hot su siti di camming. Diplomata, un lavoro part-time in un centro commerciale (vendeva noci), Charly proviene da una famiglia cattolica conservatrice, e ha avuto due fidanzati con cui ha fatto sesso prima del porno. Poca esperienza che non ha inficiato la sua performance con Dredd, pornostar super-stallone dal pene +30 cm. Se non ha "l’it" Charly!

Sul rosicamento nel porno ha qualcosa da dire Kenzie Anne, 28 anni, californiana, arrivata a marzo a Motley Models e già in pista, cioè sul set a sc*pare, coi migliori: “Ho fatto la modella per 10 anni, senza brillare. Ho iniziato a esibirmi in cam per pagare 100 mila dollari di debiti, senza però far vedere il mio viso. Ho capito che col mio corpo che fa sesso e lo mostra posso ricavare più soldi di un lavoro cosiddetto rispettabile. A Motley mi trovo bene, ma il porno è un’industria dispettosa: io sento i brontolii di invidia intorno a me”.

Kenzie Anne, in una manciata di mesi, ha raggiunto un livello che altre sognano. Per mantenerlo, meglio si guardi dalla 22enne Lily Larimar che, stufa di fare la commessa da Victoria’s Secret, via social ha fissato un colloquio con Motley Models, lasciando Pittsburgh “con due valigie, i miei due gatti, e 100 follower su Twitter. Arrivata a Los Angeles, ho incontrato subito Dave, e dopo 10 giorni ero sul set a girare la mia prima scena”.

È stata ferma 4 mesi con gli studios chiusi per pandemia, per riprendere questa primavera, sommando 60 scene: “Non ho chissà che aspettative, ma voglio farlo ora, provarci ora, che sono giovane”.

Al suo opposto c’è Coco Lovelock, 20enne cresciuta col mito delle cam-girl e intenzionata a diventare “la più grande pornostar di tutti i tempi: io prima lavoravo in un fast-food, ma il porno è il mio presente, e il mio grande futuro”. In questi mesi ha lavorato con i più forti nomi del settore, il suo porno fetish di dominazione girato con la superstar Kendra James fa views da capogiro.

A differenza delle pornostar del passato, Coco ha detto a tutti di avere scelto il porno, a cominciare dai suoi genitori (“non erano contenti all’inizio, ma si stanno abituando all’idea”), mentre i suoi amici e coetanei non ci trovano niente di male.

Al contrario, la madre di Kylie Rocket, pornostar latina da due anni a Motley, ha saputo cosa fa la figlia tramite un’azione bizzarra: siccome Kylie era andata a letto col ragazzo della sua migliore amica, questa qui, incaz*ata nera, si è presentata a casa Rocket e ha fatto vedere alla mamma di Kylie i video di sua figlia in rete: “Ma mia madre mi ha difeso e ha detto che posso fare quello che voglio”, rivela Kylie. Ma sua madre si fa forte dell’altra sua figlia, la gemella di Kylie che, seppur dotata del medesimo corpo e forme, a quanto pare non è intenzionata a seguire la sorella, mettendosi in invidiosa competizione. Per ora.

