INFERNO DI FUOCO A PANTELLERIA – DUE ROGHI SONO SCOPPIATI IERI SERA SULL'ISOLA SICILIANA: ALIMENTATE DAL VENTO E DAL CALDO LE FIAMME HANNO RAGGIUNTO LE ABITAZIONI, COSTRINGENDO DECINE DI FAMIGLIE A SCAPPARE – IN FUGA DALLE LORO VILLE ANCHE GIORGIO ARMANI , MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI – L'INCENDIO, CHE ORA È DOMATO, POTREBBE AVERE ORIGINE DOLOSE. IL SINDACO: “SE QUALCUNO SA PARLI, PERCHÉ QUESTO SCEMPIO È UNA FERITA PER TUTTA L'ISOLA” – VIDEO

1 – INCENDI: SINDACO PANTELLERIA, 'SE QUALCUNO SA PARLI, SCEMPIO FERITA PER TUTTA L'ISOLA'

incendio pantelleria

(Adnkronos) - "Pantelleria brucia. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a Vigili del fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Carabinieri Forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo.

Questa mattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l'isola". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pantelleria dopo il vasto incendio che ieri ha colpito l'isola.

2 - ROGHI A PANTELLERIA, PAURA ED EVACUATI. ANCHE ARMANI IN FUGA DALLA SUA VILLA

Caterina Stamin per www.lastampa.it

incendio pantelleria 1

Pantelleria a fuoco. Due incendi sono divampati nell’isola siciliana, quasi “tagliandola” a metà. Le fiamme sono partite nel tardo pomeriggio dalle località di Khamma e Gadir e hanno divorato ettari di vegetazione, mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate.

«Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria – ha spiegato il capo della Protezione civile regionale –, a favore di vento, approfittando dello scirocco». Si tratta, ha aggiunto, di «un tipico scenario da incendio doloso». Per domani mattina la protezione civile ha programmato l'invio dei Canadair che «di notte non si possono muovere per spegnere l'incendio». Intanto, sul posto i vigili del fuoco, aiutati da volontari, che hanno dichiarato che «non risultano persone o abitazioni coinvolte».

giorgio armani

In arrivo intanto sull'isola una squadra di pompieri trasportata dall'aeroporto di Trapani Birgi da un elicottero dell'Aeronautica, mentre altro personale con mezzi al seguito si sta imbarcando per raggiungere Pantelleria via mare. E' previsto all'alba l'impiego di mezzi aerei. Fuggiti i turisti tramite le barche, ma sono state sgomberate anche le ville dei ‘vip’, tra cui ci sarebbero quella dello stilista Giorgio Armani, fuggito assieme ad alcuni amici che stava ospitando, del giocatore Marco Tardelli e di Myrta Merlino.

Il sindaco: rogo arginato, danni ingenti vegetazione

incendio pantelleria 2

«Pantelleria brucia. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a Vigili del fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Carabinieri Forestali per lo sforzo messo in campo.

Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo. Questa mattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l'isola». È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pantelleria, il testo è stato scritto dal sindaco Vincenzo Vittorio Campo.

«Musumeci: l’origine del rogo è dolosa»

incendio pantelleria 3

«Sono in costante aggiornamento con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Sul posto lavora senza tregua la nostra Forestale, assieme ai Vogili del fuoco ed ai volontari. L'origine sembra dolosa, è un colpo durissimo per l'isola e per tutti noi». A sostenerlo è il governatore siciliano Nello Musumeci.

Le testimonianze

incendio pantelleria 4

«Tutte le case nell'area sono state evacuate», ha spiegato Sebastiano Mazzarino, guida ufficiale del parco nazionale isola. L'incendio ha distrutto anche dei pali della luce, dunque c'è stato un black out in alcune zone dell'isola. In diversi punti è stata interrotta la strada principale diretta a Kamma e Tracino. «La situazione è molto grave. Siamo spaventati e preoccupati. le lingue di fuoco rischiano di raggiungere le abitazioni», hanno dichiarato alcuni abitanti. «Le immagini sono raccapriccianti - ha aggiunto un testimone, Angelo Casano -. Un ringraziamento a tutti i volontari, vigili del fuoco, forestali, protezione civile per quanto stanno facendo in queste ore. Rimane sempre la solita domanda: Chi? Chi può spingersi fino a tanto?».

Il sindaco

incendio pantelleria 5

Solo verso la mezzanotte «la situazione è migliorata, speriamo che prosegua in questo modo», ha dichiarato il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Vittorio Campo. «Le fiamme con lo scirocco sembrano andare verso il mare – ha aggiunto -, ma vi sono ancora dei focolai difficile da raggiungere. L'area è sicuramente più circoscritta rispetto a prima. Non vi sono stati feriti, ma molta paura».

Attorno alle 23 i Vigili del fuoco in un aggiornamento avevano dichiarato che «la situazione appare migliorata grazie all'azione di contrasto favorita da una diminuzione del vento, che aveva reso più difficoltose le prime fasi delle operazioni di soccorso»

Sette roghi nel Palermitano

È stato una giornata difficile anche nel palermitano, con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.

incendio pantelleria 6 giorgio armani marco tardelli myrta merlino incendio pantelleria 7 marco tardelli myrta merlino foto di bacco (2) marco tardelli myrta merlino foto di bacco (3) incendio pantelleria 4