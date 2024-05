INFERNO A PALMA DE MAIORCA: 4 PERSONE SONO MORTE E 27 SONO RIMASTE FERITE PER IL CROLLO DI UNA TERRAZZA IN UNO DEI LOCALI FRA I PIÙ NOTI DELL'ISOLA, IL MEDUSA BEACH CLUB - LA STRUTTURA AVREBBE CEDUTO PER UN SOVRACCARICO PROVOCATO DALL'AFFOLLAMENTO SULLA TERRAZZA ADIBITA A "CHILL OUT" - LA TESTIMONIANZA DI UNO DEGLI ABITANTI DELLA ZONA: "È STATO UN RUMORE SECCO, COME UNA BOMBA" - VIDEO

Emergency teams continue working on the collapse of the Medusa Beach Club in Playa de Palma(Spain) 2305024 Emergency crews told concerned locals gathering at the scene to remain silent so that rescue workers could hear sounds from trapped survivors. pic.twitter.com/vA1pUVnKxF — john l (@Maeestro) May 24, 2024

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Tragedia alla Playa de Palma, località turistica nell'isola di Palma di Maiorca, per il crollo di uno dei locali fra i più noti della costa, il Medusa Beach Club, in calle Cartago. Il locale con ristorante e terrazza sul lungomare della Playa de Palma, ubicato su due livelli, per motivi in corso di accertamenti è sprofondato, travolgendo i clienti e i lavoratori che affollavano le sale e la terrazza all'ora di massima affluenza. Almeno 4 le vittime e 27 i feriti, dei quali quattro in gravi condizioni, secondo il bilancio ancora non definitivo dei servizi di emergenza. Al momento non risultano italiani fra le persone coinvolte nel crollo.

"È stato un rumore secco, come una bomba", la testimonianza di Javier, uno degli abitanti della zona. Il locale, secondo vari residenti, era stato ristrutturato da un paio di anni. La parte crollata, che ha provocato l'implosione della palazzina, sprofondata sul piano interrato dello stabile, era quella utilizzata come chill out, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco. […]

[…] "Al 90% non ci sono altre persone sotto le macerie", hanno detto all'agenzia Ansa i servizi di soccorso. Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato il cedimento della struttura e sulle quali il tribunale di Palma de Mallorca ha aperto un'inchiesta. Il sindaco Jaime Martinez, accorso sul posto, ha dichiarato tre giorni di lutto nel Comune.

