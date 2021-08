INOCULATI E PREMIATI – VIAGGI SCONTATI, LOTTERIE, SOLDI IN CONTANTI E BUONI PER LA CONSEGNA DI CIBO: I GOVERNI NON SANNO PIÙ COSA INVENTARSI PER CONVINCERE GLI SCETTICI A VACCINARSI – SE BIDEN HA CHIESTO ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI DARE 100 DOLLARI A OGNI NUOVO VACCINATO, IN ROMANIA VENGONO OFFERTE GRIGLIATE. NELLE ZONE RURALI DELL’INDONESIA SI REGALANO GALLINE, IN THAILANDIA È STATA LANCIATA UNA RIFFA PER VINCERE MUCCHE E A HONG KONG…

Alessandra Rizzo per “La Stampa”

VACCINI SOLDI

Viaggi scontati con Uber, buoni per la consegna di cibo con Deliveroo, gazebo per farsi il vaccino a festival musicali e perfino al circo: sono alcune delle trovate del Regno Unito per spingere tutti, ma soprattutto i giovani, a vaccinarsi contro il Covid. Con la variante Delta che fa risalire il numero dei contagi e la corsa contro il tempo dei governi per convincere gli scettici, sono molti i Paesi che studiano incentivi.

Il Presidente Usa Biden ha chiesto alle amministrazioni locali di pagare 100 dollari ad ogni nuovo vaccinato, e New York ha cominciato a farlo già dai giorni scorsi. Nel Regno Unito a destare preoccupazione sono soprattutto i giovani. Solo due terzi delle persone tra i 18 e 29 anni hanno ricevuto una dose di vaccino, una media ben al di sotto di quella nazionale. Considerando la popolazione tutta, l’88% ha ricevuto la prima dose e oltre il 72% entrambe le dosi.

joe biden e il vaccino contro il coronavirus5

E così governo e aziende corrono ai ripari, e il ministro della Salute Sajid Javid invita ad «approfittare degli sconti». Uber offrirà sconti ai neo-vaccinati che esibiscano un certificato, e lo stesso farà Uber Eats, la sua filiale per il delivery di cibo. La rivale di Uber, Bolt, offrirà viaggi gratuiti per raggiungere i centri vaccinali. Deliveroo buoni per le consegne, e incentivi e offerte sono previste anche da Pizza Pilgrims.

vaccino gallina

E secondo la Bbc, il governo britannico sta studiando altre convenzioni con catene di ristoranti e bar. Ma non ci sono solo sconti: decine di siti vaccinali «pop-up» stanno aprendo nei punti più disparati, dal festival Summer of Love a Londra a stadi come quello di Burnley nel nord dell’Inghilterra, mentre un circo di Halifax ha offerto l’inezione agli spettatori fuori dalle tende di acrobati e giocolieri. In America, con milioni di americani ancora non vaccinati e una campagna che rallenta rispetto ai picchi di aprile, molti stati stanno offrendo incentivi.

VACCINI SOLDI

La California ha messo a disposizione oltre 115 milioni di dollari tra premi e offerte; in Colorado offerte borse di studio per l’università del valore di 50 mila dollari e buoni di 100 dollari della catena Walmart; altre amministrazioni locali hanno messo in palio biglietti per la lotteria, con montepremi milionari, o sconti sulle licenze per andare a caccia o a pesca. In Europa, la Grecia ha offerto 150 euro e un mese gratis di uso dei dati del telefonino per i giovani che si fanno la prima dose di vaccino e in Romania offerte grigliate ai vaccinati.

VACCINI SOLDI

In Russia sono stati messi in palio auto e viaggi in cambio del vaccino. In Israele, tra i primi Paesi a far partire la campagna vaccinale, già nei mesi scorsi alcuni bar di Tel Aviv avevano cominciato a somministrare dosi di vaccino con birra in omaggio. In Indonesia, nelle zone rurali dove lo scetticismo è diffuso, sono state offerte galline in regalo; in Thailandia è stata lanciata una riffa per vincere mucche; a Hong Kong sono stati messi in palio biglietti per vincere voli gratis e perfino per un appartamento del valore di oltre un milione di euro. Accanto alla carota di incentivi, buoni e pasti gratis, molti Paesi mostrano il bastone del «Covid pass» per accedere a ristoranti, discoteche e aule universitarie, e della vaccinazione obbligatoria per operatori sanitari, insegnanti e altre categorie. Basterà?

VACCINI SOLDI joe biden e il vaccino contro il coronavirus VACCINI SOLDI VACCINI SOLDI VACCINI SOLDI