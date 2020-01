INTERFERENZE RUSSE, CAMBRIDGE ANALYTICA O FAKE NEWS? MACCHÉ! SE TRUMP HA VINTO LE ELEZIONI È PERCHÉ HA FATTO UNA CAMPAGNA PAZZESCA SU FACEBOOK – PAROLA DI ANDREW BOSWORTH, SUPER-MANAGER DEL GRUPPO DI MENLO PARK, CHE COMMENTA: “FACEBOOK È STATO RESPONSABILE DELL'ELEZIONE DI TRUMP? PENSO CHE LA RISPOSTA SIA SÌ, MA NON PER I MOTIVI CHE QUALCUNO PENSA. È STATO ELETTO PERCHÉ…”

DAGONEWS

andrew bosworth 3

La Russia, Cambridge Analytica o fake news hanno reso possibile l’elezione di Trump? Assolutamente no. Parola di Andrew Bosworth, Vice President della divisione AR/VR di Facebook, che lo conferma in una nota circolata in un primo momento solo internamente all’azienda e poi resa nota dal New York Times.

In “Thoughts for 2020” (“Pensieri per il 2020”) datata 30 dicembre, Bosworth riflette su Trump e sul ruolo fondamentale dell’azienda di Menlo Park nella sua elezione. «Quindi Facebook è stato responsabile dell'elezione di Donald Trump? Penso che la risposta sia sì, ma non per i motivi che qualcuno pensa - ha scritto Andrew Bosworth, rendendo pubblica la nota su Facebook – È stato eletto perché ha gestito la migliore campagna pubblicitaria digitale che abbia mai visto fatta da qualsiasi inserzionista.

donald trump

Nel complesso, ho sperato che questo post avrebbe incoraggiato i miei colleghi a continuare ad accettare le critiche con grazia mentre ci assumiamo la responsabilità di sorvegliare la nostra piattaforma».

Bosworth ha poi continuano parlando di interferenza russa, di "fake news" e Cambridge Analytica, collegate a Facebook e alle elezioni presidenziali del 2016. «Trump non è stato eletto per colpa della Russia, della disinformazione o di Cambridge Analytica - ha affermato Bosworth, elencando i tre modi in cui la piattaforma di Facebook è stata talvolta accusata di aiutare il candidato repubblicano - Ma Parscale e Trump hanno svolto un lavoro incredibile» riferendosi al direttore digitale del presidente diventato responsabile della campagna 2020.

andrew bosworth 1

«Non c’erano disinformazione o bufale. Non miravano al micro-targeting o dicevano cose diverse a persone diverse. A mio avviso, l'uso di custom audiences, video, e-commerce e una buona creatività rimangono il segno distintivo delle campagne pubblicitarie digitali» ha aggiunto.

donald trump melania trump

Bosworth ha poi parlato della sua politica, spiegando di non essere "un fan" dell'attuale presidente e di aver fatto donazioni per la campagna di Hillary Clinton, rivale di Trump del 2016.

donald trump messaggio di natale di donald e melania trump cena di natale al resort di donald trump 1 donald trump istituisce le forze spaziali donald trump in michigan per un comizio donald trump in michigan donald trump in michigan per un comizio 1 trump trump donald trump con le truppe americane

andrew bosworth 5 andrew bosworth boz e mark zuckerberg andrew bosworth boz andrew bosworth 2