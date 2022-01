INTONTITO DALLA FESSA E MANCO PRINCIPE! - GIUSEPPE BONANNO DI LINGUAGLOSSA SCRIVE A DAGOSPIA: "IL SIG. GIACOMO BONANNO, FACENTE PARTE DI UN RAMO CADETTO DI DETTA FAMIGLIA, NON È QUINDI, IL PRINCIPE DI LINGUAGLOSSA NÉ, TANTOMENO, PUÒ FREGIARSI DI DETTO TITOLO"

STEMMA BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile Redazione,

la presente in nome e per conto del Principe Giuseppe Bonanno di Linguaglossa per richiederVi di voler cortesemente ed urgentemente rettificare gli articoli da Voi pubblicati in merito alla vicenda del sig. Giacomo Bonanno di Linguaglossa (quale, a titolo esemplicativo, https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/obnubilato-fessa-52enne-nobile-giacomo-bonanno-linguaglossa-295391.htm).

Mi corre l’obbligo di segnalarVi che, alla data odierna, il 17° Principe di Linguaglossa, Barone del Maeggio e Della Delia è solo ed esclusivamente Don Giuseppe Bonanno, nato a Roma nel 1940, Cavaliere di Gran Croce di One e Dev. SMOM, Ambasciatore di rango SMOM, Cavaliere del Reale ed Illustre Ordine di San Gennaro i cui figli sono Donna Elena (sposata a Vienna nel 2011 con Alexander zu Schwarzenberg) e Don Michele Bonanno di Linguaglossa. (come potrete verificare accedendo al seguente link https://it.wikipedia.org/wiki/Bonanno_(famiglia_siciliana)).

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Il sig. Giacomo Bonanno, facente parte di un ramo cadetto di detta famiglia, non è quindi, il Principe di Linguaglossa né, tantomeno, può fregiarsi di detto titolo.

Alla luce di quanto testé esposto, quindi, rimango in attesa di vostra cortese ed urgente rettifica, certi che comprenderete il gravo danno all’immagine provocato al mio assistito da detta vicenda.

Cordiali saluti,

Avv. Giulia Leoni