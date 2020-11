“MARADONA NON SI È MAI DROGATO PER MIGLIORARE LE SUE PRESTAZIONI SPORTIVE, ANZI QUESTO LO HA PURE LIMITATO” – IL RICORDO DI CIRO FERRARA: “MARADONA NON È STATO UN BUON ESEMPIO? LUI NON ERA UN EROE MA UN ANTIEROE PERCHÉ NELLE SUE DEBOLEZZE È RIUSCITO AD ESSERE IL PIÙ GRANDE DI TUTTI. E’ MORTO IN SOLITUDINE. IL MIO RAMMARICO E’ STATO QUELLO DI…” – CASSANO: “LO CONOBBI NEL 2003. QUANDO MI HA ABBRACCIATO, MI SONO CAGATO SOTTO…” – VIDEO