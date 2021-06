INVASIONE NUOVA DI ZECCA - QUATTRO ANNI DI STUDI HANNO PORTATO RISULTATI SORPRENDENTI: GLI SCIENZIATI NON SI SPIEGANO COME QUESTI INSETTI ARRIVINO SULLE SPIAGGE DELLA CALIFORNIA, SI NUTRANO E SOPRAVVIVANO - QUASI LA META' DI LORO POTREBBE ESSERE PORTATORE DELLA MALATTIA DI LYME - ADESSO SI ASPETTANO STUDI PIU' APPROFONDITI SULL'INCIDENZA DEI MORSI E DELLE INFEZIONI...

Dagotraduzione dal Los Angeles Times

Milioni di persone si divertono a frequentare le spiagge della California nei mesi più caldi. Lo stesso fanno le zecche portatrici della malattia di Lyme.

È uno dei risultati emersi dopo quattro anni di lavoro sul campo nell'area della baia di San Francisco in California e nella vicina regione vinicola che ha coinvolto la raccolta di circa 3.000 zecche occidentali dalle zampe nere. L'abbondanza di aracnidi succhiatori di sangue ha sorpreso alcuni biologi ed esperti di zecche, in parte perché non è chiaro quali animali possano diffonderli in giro.

Il modo in cui queste zecche sopravvivono, si nutrono e si riproducono nelle aree costiere rimane un mistero, ha detto Dan Salkeld, ecologo presso la Colorado State University di Fort Collins, che ha guidato lo studio. L'ospite mammifero preferito dalle zecche, lo scoiattolo grigio occidentale, non frequenta i paesaggi erbosi del mare.

Sebbene la ricerca non sia ancora stata pubblicata, potrebbe essere importante valutare se la malattia di Lyme, un'infezione trasmessa dalle zecche e potenzialmente debilitante, sia in ripresa nella Bay Area e in tutto lo stato.

Linda Giampa, presidente della Bay Area Lyme Foundation, ha affermato di non avere dubbi che la malattia abbia avuto una spinta. «È decisamente in aumento nelle zecche», ha detto Giampa, la cui organizzazione ha finanziato la ricerca. «È ecologia di base».

Altri, incluso Salkeld, affermano che è difficile determinare una tendenza a lungo termine. «Guardare i modelli dei casi umani nel corso degli anni non è semplice: potrebbero esserci variazioni annuali e il quadro può essere complicato dai cambiamenti climatici, dai cambiamenti nella consapevolezza o dalla sorveglianza della malattia di Lyme, eccetera», ha detto. «È difficile determinare una particolare curva dei casi umani».

Tuttavia, la California ha un'incidenza molto più bassa di zecche portatrici di malattie rispetto ad altre parti del paese, in particolare in confronto alla costa orientale: qui la metà di tutte le zecche possono essere portatrici di malattie.

Al contrario, le indagini nelle contee di Mendocino, Sonoma, Napa, Marin, Santa Clara, Santa Cruz e Monterey indicano un'incidenza del 4% dei batteri che causano la malattia di Lyme nelle zecche che si trovano nei boschi, nelle praterie e negli arbusti delle spiagge.

Giampa ha detto che ci sono anche punti caldi più a sud, a Malibu, Manhattan Beach e Newport Beach. «So che è laggiù», ha detto Giampa, citando uno studio in corso che la sua organizzazione sta finanziando nel sud della California.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie stimano che circa 476.000 persone contraggono la malattia ogni anno. La maggior parte dei casi si verifica negli stati del nord-est, del Medio Atlantico e dell'Upper Midwest.

I primi sintomi della malattia, causata da un batterio noto come Borrelia burgdorferi, includono febbre, brividi, affaticamento, dolori muscolari e linfonodi ingrossati. Se non trattata, può causare artrite, gonfiore delle articolazioni, paralisi facciale, irregolarità cardiache, infiammazione cerebrale e dolore ai nervi.

La malattia viene generalmente trattata tramite un ciclo standard di antibiotici. È così comune nella costa orientale che i medici prescrivono regolarmente antibiotici per i pazienti che segnalano morsi di zecca. In California, tuttavia, dove la malattia non è così ben studiata o riscontrata, la diagnosi è tardiva.

È qui che il gruppo di Giampa sta cercando di fare la differenza, finanziando ricerche come quella di Salkeld sia per comprendere meglio il comportamento e l'ecologia della zecca dalle zampe nere occidentali, sia per esaminare l'incidenza dei batteri che causano Lyme.

L'organizzazione ha sponsorizzato uno studio, pubblicato nel 2019, in cui ha coinvolto i cittadini: per tutta l’America hanno raccolto e inviato zecche e inviato zecche a un laboratorio in Arizona che le analizzate. Tra il 2016 e il 2018, il team ha studiato più di 21.000 zecche da 49 stati e ha trovato zecche in grado di ospitare la malattia di Lyme in 24 stati.

E a gennaio, uno studio ha dimostrato che lungo la costa occidentale, è probabile che la zecca dalle zampe nere amplierà il suo raggio d'azione man mano che la popolazione crescerà e per via dei cambiamenti climatici. Seemay Chou, un biochimico dell'UC San Francisco, sta ora lavorando con Salkeld e altri per esaminare altre malattie nelle zecche, inclusi i virus.

«Stiamo davvero cercando di sondare più a fondo le regioni della California settentrionale», per altri microbi nelle zecche, cercando di scoprire malattie trasmesse dalle zecche meno riconosciute.

Richard Ostfeld, un ecologo del Cary Institute of Ecosystem Studies con sede a Millbrook, NY, ha affermato che gli esseri umani spesso creano ambienti in cui prosperano le zecche e i loro ospiti. Sulla costa orientale, dove Ostfeld conduce la maggior parte delle sue ricerche, l'ospite ideale per le zecche dei cervi sono i topi; e amano le periferie.

Lungo la costa occidentale, le zecche dalle zampe nere favoriscono lucertole e scoiattoli e, come indica questa nuova ricerca, un ospite non ancora identificato che frequenta la macchia sulla spiaggia. Ostfeld e Salkeld affermano che è improbabile che le lucertole siano quell'ospite, perché trasportano un agente biologico che neutralizza i batteri.

Ostfeld ha detto di non essere sorpreso di trovare le zecche accanto all'oceano, notando che preferiscono ambienti umidi. Altri ricercatori affermano di aver sentito segnalazioni aneddotiche secondo cui le zecche stanno diventando sempre più diffuse in tutto lo stato, anche con le attuali condizioni di siccità. Disse Salkeld: "Non so di cosa si tratta."