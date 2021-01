27 gen 2021 20:18

ISOLA DA CANI - A ISCHIA AFFISSO UN MANIFESTO FUNEBRE PER UN CAGNOLINO INVESTITO DA UN'AUTO – “SEI ANDATO VIA TRAGICAMENTE MA VIVRAI PER SEMPRE NEL NOSTRO CUORE'', SI LEGGE SULL'ANNUNCIO MORTUARIO, ''NON TI DIMENTICHEREMO MAI. LA TUA FAMIGLIA” - LA SEZIONE LOCALE DEI VERDI HA LAMENTATO L'ASSENZA A ISCHIA DI…