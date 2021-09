ISRAELE E' IL PIU' GRANDE HOTSPOT COVID DEL MONDO - NONOSTANTE SIA TRA LE NAZIONI PIU' VACCINATE, MERCOLEDI' HA REGISTRATO 1.892 DI CASI PER MILIONE DI ABITANTI, LO 0,2% DELLA POPOLAZIONE - E' UN NUMERO ENORME: LA MONGOLIA, FINORA IL PAESE PIU' COLPITO, NE HA CONTEGGIATI MOLTI MENO, 1.119 - IL PICCO POTREBBE SPIEGARSI IN PARTE CON IL GRANDE NUMERO DI TAMPONI EFFETTUATI IN VISTA DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE E...

Nonostante sia uno dei paesi più vaccinati al mondo, Israele oggi è la capitale mondiale del Covid. Le statistiche compilate dal team di ricerca Our World in Data, sostenuto dall'Università di Oxford, mostrano che mercoledì ci sono stati un record di 1.892 casi di Covid per milione di persone in Israele, quasi lo 0,2% dell'intera popolazione in un solo giorno.

Il dato è significativamente più alto di quello della Mongolia, il paese finora più colpito, dove i casi sono stati 1.119 per milioni di abitanti, e il doppio di Kosovo (980), Georgia (976) e Montenegro (909) che sono tra i primi cinque.

Il dato prende in considerazione un solo giorno di test, e si stima sia così alto anche per la grande quantità di tamponi eseguiti in vista della riapertura delle scuole. Ma in Israele i tassi di infezione stanno crescendo da giorni e già da metà agosto sono stati segnalati altri picchi da record.

Anche se Israele sta registrando un numero record di casi nel corso della sua quarta ondata, i vaccini stanno ancora proteggendo contro le malattie gravi e i decessi per Covid sono a circa la metà del livello della seconda ondata, anche se sono aumentati drasticamente nell’ultimo mese.

A partire da luglio Israele ha offerto vaccini di richiamo alle persone di età superiore ai 60 anni e i dati suggeriscono che il programma ha contribuito a frenare l'aumento dei ricoveri ospedalieri. Da allora il Paese ha esteso la campagna a tutti gli over 12 che hanno già ricevuto due dosi.

